مسلسل “وتقابل حبيب” الحلقة 1.. صدمة ومفاجآت غير متوقعة

انطلقت أحداث مسلسل “وتقابل حبيب” للنجمة ياسمين عبد العزيز بقوة مع عرض الحلقة الأولى، حيث تصدرت محركات البحث وأثارت ضجة كبيرة بين الجمهور، خاصة بعد المشهد الأخير الذي حمل مفاجأة غير متوقعة.

نشرت الشركة المنتجة مقطع فيديو ترويجيًا للحلقة الأولى بعنوان: “كانت بتشوف في حماتها الأم، لحد ما وشها التاني ظهر.. والوجع كان من أقرب الناس”، ما يشير إلى تطورات درامية قوية في الحلقات المقبلة.

كما شهدت الحلقة لحظات رومانسية بين ليل (ياسمين عبد العزيز) ويوسف(خالد سليم) ، حيث أعربت عن مخاوفها من أن يتأذى حبهما بسبب حملها للمرة الثالثة، لكنه طمأنها بكلماته وبعدها شاركت خبر حملها مع حماتها “انوشكا”.

و في مشهد ، احتفل خالد سليم وياسمين عبد العزيز بعيد زواجهما في أجواء رومانسية، إلا أن المفاجأة كانت عندما ظهرت نيكول سابا فجأة وجلسَت معهما، قبل أن تنتهي الحلقة على لحظة صادمة، حيث طالبت نيكول خالد سليم بمواجهة زوجته بعلاقتهما السرية، لتترك الجمهور في حالة من الترقب لما سيحدث في الحلقات القادمة.

و في لفتة إنسانية مؤثرة، أهدى صُنّاع مسلسل “وتقابل حبيب” العمل إلى روح المنتجين الأربعة الراحلين حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، وتامر فتحي، الذين فقدوا حياتهم في حادث سيارة مأساوي خلال شهر أغسطس الماضي.

وجاء هذا التكريم في بداية تتر المسلسل، حيث تم تخصيص إهداء خاص يحمل أسمائهم، تكريمًا لمجهوداتهم في صناعة الدراما، واعترافًا بدورهم الكبير في إنجاز هذا العمل

مسلسل وتقابل حبيب

وتدور أحداث مسلسل «وتقابل حبيب» حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «وتقابل حبيب» من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجمة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، بتول الحداد، بسنت شوقى، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.