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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل النص الحلقة 1.. صدقي صخر يقبض على شقيق أحمد امين

مسلسل النص
مسلسل النص
محمد نحلة

ظهر الصاغ علوي ( صدقي صخر ) في الحلقة الأولى من مسلسل النص، وهو ينضم للبوليس السياسي بسبب خبرته المميزة، ويقبض على شقيق عبد العزيز النص ( أحمد أمين ) بسبب مشاركته في المظاهرات والمنشورات .

مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.

ومؤخراً أعلن مشاركه فيلمه القصير قفلة في المسابقة الرسمية بالدورة ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي. الذي يعد واحدا من أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا. يُؤهل للاوسكار وبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما. 


فيلم قفلة من بطولة صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، مالك عماد، يارا جبران، نجلاء يونس، شيماء فاروق ويوسف دريس. من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وإنتاج هند متولي.

وفي سياق آخر، وعرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، واستضاف عدد كبير من النجوم المتخصصين عن عائلاتهم والعلاقات والاولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعيه، ومن أبرزهم: اشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبدة، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم .

وتعد احدث اعمال صدقي صخر مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاح كبير، وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين احمد، احمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.

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