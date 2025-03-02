حريق بمحصول القصب في دار السلام بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق في كمية من محصول القصب، ملك المزارع سعودي م.ع.ع، 49 عامًا، مما أسفر عن احتراق جزء من المحصول دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد باندلاع الحريق في محصول القصب بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة المركز.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى الأراضي المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب بسبب قيام المدعو زعيم ط.ا.ح، 67 عامًا، عامل زراعي، بإشعال النيران في بعض المخلفات الزراعية بأرضه المجاورة، ما أدى إلى تطاير الشرر واشتعال النيران في محصول القصب المجاور.

اتهم مالك الأرض المذكور بالإهمال، ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة، وبضبط المتهم ومواجهته، أقر بصحة ما جاء في التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.