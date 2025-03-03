وصول أغنية "قلوبنا أقرب" لـ تامر حسني للمركز الخامس عالميا

أعلن الفنان تامر حسني أن أغنيته الجديدة لإحدي شركات الاتصالات "قلوبنا أقرب " تحتل المركز الخامس عالمياً.



وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك: "بجد مبسوط إن أغنيتي الجديدة أغنية إعلاني الجديد لشركة الاتصالات ((قلوبنا أقرب)) تحتل المركز الخامس عالمياً.. حبيت أشارككم الخبر ده لإني بحب الأغنية دي أوي وده تاني نجاح مع شركة الاتصالات بعد أغنية معلمين".

وأضاف: "بجد أغنية قلوبنا أقرب اشتغل عليها ناس كتير أحب أشكرهم الملحن الكبير والشاعر الكبير عزيز الشافعي، والموزع الراقي النابلسي ".



وختم: "والأستاذ الكبير اوي تامر مرسي Senergy Advertising ومحمد ناصف ومحمد شريف، ملوك الأفكار المتميزة اللي قريبه للناس بمنتهى الصدق والمخرج الرائع هادي الباجوري والمهندس سام محمد من Th ستوديو و شركة TH ".