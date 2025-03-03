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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الكابتن يتصدر الأعلى مشاهدة على Watch It

الكابتن
الكابتن

حقق مسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وآية سماحة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، متصدرًا قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch It بعد عرض أول 3 حلقات.

كما حصد المسلسل إشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح ضمن قوائم التريند في مصر وعدة دول عربية.

ووفقًا لإحصائيات المشاهدة التي ترصدها المنصة خلال شهر رمضان 2025، فإن المسلسل يحتل المرتبة الأولى داخل مصر، وحقق انتشارًا واسعًا في الوطن العربي وحول العالم، ليصبح واحدًا من أكثر الأعمال متابعة في الموسم الرمضاني الحالي عبر منصة watch it.

وأعرب المنتج كريم أبو ذكري عن سعادته البالغة بتصدر "الكابتن" قائمة الأعلى مشاهدة، مؤكدًا أن النجاح الذي يحققه المسلسل هو نتاج جهود فريق العمل بالكامل.

وأضاف أن التصوير لا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى أنهم يسابقون الزمن للانتهاء من باقي الحلقات خلال الأيام المقبلة.

تدور أحداث "الكابتن" في إطار كوميدي فانتازي، حيث يجسد أكرم حسني شخصية كابتن طيار يتعرض لحادث سقوط طائرة، ما يؤدي إلى وفاة جميع الركاب، لكن المفاجأة تحدث عندما يظهر له الركاب في صورة أشباح، ويجبرونه على تنفيذ طلبات غير متوقعة حتى تعود حياته إلى طبيعتها.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم بجانب أكرم حسني وآية سماحة، ومنهم سوسن بدر، سامي مغاوري، محمد رضوان، ميمي جمال، أحمد عبدالوهاب، عمر شرقي وآخرون.

يذكر أن مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريًا عبر Watch It وقنوات

الكابتن أكرم حسني مسلسل الكابتن

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