قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والبحرين تؤكدان ضرورة ضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
بنك مصر يصدر شهادة يوماتي بعائد سنوي 27% متغير يصرف يوميا
حبس مرتضى منصور 6 أشهر في سب الخطيب ومحمد عثمان
محافظ الشرقية: جادون في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين
الأم أنقذت طفلين ووفاة الرضيعة.. ماس كهربائي يتسبب في حريق شقة سكنية بالمنوفية
مصر وتونس تؤكدان رفض اي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
دعاء قبل الإفطار لقضاء الحاجة وتيسير الأمور.. ردده بيقين حتى يستجاب لك
الجبهة الوطنية يختار 10 أمناء للأمانات المركزية
كيفية شراء أولى سيارات شركة النصر المصرية.. وأسعارها المتوقعة
حماس: ندعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تجويع غزة
وزارة السياحة تنظم زيارات للأهرامات والمتحف القومي للكوادر الأفريقية
إلهام شاهين: شخصيتي في “سيد الناس” غير تقليدية.. ومحمد سامي “عارف الجمهور عايز إيه؟”.. ولم أخش تقديم دور أم أحمد فهيم.. وهذه تفاصيل وقوعي ضحية لـ رامز جلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مهددة بالانقراض .. البيئة تطلق السلحفاة عز

محمية أشتوم الجميل
محمية أشتوم الجميل
حنان توفيق

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدعم جهود حماية الحياة البرية، أطلقت وزارة البيئة، من خلال محمية أشتوم الجميل، السلحفاة “عز”، وهي من السلاحف البحرية الخضراء المهددة بخطر الانقراض، بعد رعايتها والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية والتي سبق ان تم انقاذها من قبل احد العاملين بأحد الأسواق بمحافظة الإسماعيلية والذي تم إطلاق اسمه عليها تقديرا لجهوده في حمايتها وذلك بالتواكب مع احتفالات مصر باليوم العالمي للحياة البرية، الذي يُقام هذا العام تحت شعار “تمويل الحفاظ على الحياة البرية.. الاستثمار في الإنسان والكوكب”، لدعم سبل العمل المشترك والتمويل عبر مصادر أكثر فعالية واستدامة، بهدف بناء مستقبل قادر على الصمود لكل من الإنسان وكوكب الأرض.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي أحد أهم الأهداف الأستراتيجية للوزارة، من خلال دعم الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص والشباب في جهود الحماية، بما يضمن ازدهار الأنظمة البيئية واستمراريتها لتلبية احتياجات الإنسان، وما تقدمه لنا من خدمات بيئية، وجينية، واجتماعية، وعلمية، وتربوية، وثقافية، وترفيهية، وجمالية، واقتصادية.

وأضافت وزيرة البيئة أن اليوم العالمي للحياة البرية يمثل فرصة حقيقية للاحتفاء بالتنوع والثراء الذي تنعم به الحياة البرية من الحيوانات والنباتات، وإبراز أهميتها بالنسبة للإنسان، وزيادة وعيه بقيمتها، بما يعود عليه من مزايا تتطلب العمل للحفاظ على استدامتها، كونها أصل الحياة، ودعم مشاركته في حمايتها من خلال جهود الوزارة لتنمية الوعي البيئي بأهمية الحياة البرية في العالم، والحد من الأخطار التي تهدد بقاءها، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاحتفال هذا العام سيعمل كمنصة لتبادل واستكشاف الحلول المالية المبتكرة للحفاظ على الحياة البرية. كما سيعرض الابتكارات المالية والتحديات التي يواجهها المجتمع المدني والحكومات والمنظمات والقطاع الخاص، والنهج التعاونية اللازمة لضمان التمويل المستدام للتنوع البيولوجي حيث أقامت أمانة اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وWILDLABS، وجاكسون وايلد (المضيف لعرض أفلام اليوم العالمي للحياة البرية)، والصندوقع الدولي لرعاية الحيوان (IFAW) (المضيف لمسابقة الشباب الدولية للفنون في اليوم العالمي للحياة البرية)، لتنظيم حدث احتفالي رفيع المستوى للأمم المتحدة، يُقام اليوم الاثنين 3 مارس 2025 في قصر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، وسيتم بثه مباشرة على قناة اليوم العالمي للحياة البرية على اليوتيوب.

الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار رقم 205/68 في ديسمبر عام 2013، بإعلان يوم 3 مارس اليوم العالمي للحياة البرية، وهو يوافق نفس اليوم الذي تم فيه اعتماد اتفاقية تنظيم الاتجار في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض عام 1973 (سايتس)، والتي تلعب دورًا مهمًا في ضمان ألا تشكل التجارة الدولية تهديدًا لبقاء هذه الأصناف من الحيوانات والنباتات البرية.

الإحتفال باليوم العالمي للحياة البرية السلاحف الخضراء المهددة بخطر الانقراض دعم الاستثمارات بالمحميات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.. اعرف تفاصيله

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية

الصور الأولى لحادث تصادم سيارة ميكروباص وتريلا بأسيوط

13 جثة ومصابين.. الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وتريلا بأسيوط

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3 مارس 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

الزمالك

وجوده غير مناسب.. الزمالك يعلن سبب إقالة عمرو وهبي من منصب مدير التعاقدات

سقوط امطار

عودة للأجواء الباردة.. الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات في هذه المناطق

أمطار

أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بحالة الجو.. فيديو

طريقة عمل أرز معمر الحمام

طريقة عمل أرز معمر الحمام| بمذاق لا يقاوم

ترشيحاتنا

اوسكار ٢٠٢٥

الماس وذهب.. أبرز مجوهرات النجمات في حفل الأوسكار 2025

مريض السكر

لمرضى السكر .. يجب عليك الفطر في هذه الحالات

فوائد التمر

خفض الكوليسترول وتقوية الشعر.. فوائد تناول التمر

بالصور

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الهريس العماني

الهريس العماني
الهريس العماني
الهريس العماني

من المطبخ اللبناني.. طريقة عمل سلطة التبولة

من المطبخ اللبنانى..طريقة عمل سلطة التبولة
من المطبخ اللبنانى..طريقة عمل سلطة التبولة
من المطبخ اللبنانى..طريقة عمل سلطة التبولة

ورق العنب باللحمة المفرومة ودبس الرمان على سفرتك في رمضان

ورق العنب باللحمة المفرة ودبس الرمان على سفرتك فى رمضان
ورق العنب باللحمة المفرة ودبس الرمان على سفرتك فى رمضان
ورق العنب باللحمة المفرة ودبس الرمان على سفرتك فى رمضان

سهل جدا .. طريقة عمل جلاش حلو بأقل التكاليف

جلاش
جلاش
جلاش

فيديو

اياد نصار

فكرت في الاعتزال وقررت أغامر في مجالي.. إياد نصار يكشف أسراره للجمهور

تصريحات عايدة رياض

كواليس الكيت كات وسر عن أحمد زكي.. ماذا كشفت عايدة رياض؟

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

ختام فعاليات التدريب المصرى الهندي المشترك إعصار- 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد