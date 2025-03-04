إلهام صفي الدين ضيفة خامس حلقات " 80 باكو "

طرحت منصة شاهد vip، خامس حلقات مسلسل “ 80 باكو ”، الذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم هدي المفتي وانتصار، وذلك قبل طرحها تليفزيونيا بـ 24 ساعة.

وحلت الفنانة إلهام صفي الدين ضيفة على الحلقة الخامسة من مسلسل “80 باكو”.

فريق عمل مسلسل 80 باكو:

مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، يشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية

قصة مسلسل 80 باكو:

تدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي ، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، مما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.