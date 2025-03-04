التعليم تنظم مسابقة رمضانية بجوائز 1000 جنيه يوميا .. تفاصيل

أعلنت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تنظيم المسابقة الرمضانية خلال الفترة من 5 حتى 25 رمضان تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وقالت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : انتظرونا في مسابقات يومية ثقافية وفنية ورياضية، وجائزة مالية قدرها 1000 جنيه للفائز فى كل مسابقة يومياً.. تابعونا من ٥ رمضان وحتى ٢٥ رمضان.

وعلى جانب آخر ، كان قد أقيم الحفل الختامي للمسابقة القومية لأوائل الطلاب على مستوى مدارس الجمهورية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتى نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، وبالتنسيق مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والإدارة المركزية للتعليم العام.

وتأتى المسابقة القومية لأوائل الطلاب حرصًا من وزارة التربية والتعليم على إعداد جيل من الطلاب الباحثين والمتفوقين دراسيًا، واكتشاف المواهب المتعددة، وصقل التحصيل الدراسي لديهم، بالإضافة إلى إذكاء روح التنافس بينهم بما يسهم في مواكبة العصر ومواجهة تحديات المستقبل.

وقد تم تنفيذ المسابقة على مستوى كل إدارة تعليمية بين مدارس الإدارة وتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى الإدارة لتمثيل الإدارة على مستوى المديرية، وعلى مستوى كل مديرية تعليمية بين فرق الإدارات التابعة للمديرية، وتم تصعيد فريق من أفضل العناصر على مستوى المديرية للتصفية على مستوى القطاع، حيث تم تقسيم المديريات إلى خمسة قطاعات، وتمت التصفية النهائية للمسابقة.

وأسفرت نتيجة التصفيات النهائية عن فوز أوائل القطاعات الخمسة للمديريات الفائزة المشاركين، حيث فازت مديرية القاهرة بالمركز الأول، وفازت مديرية كفر الشيخ بالمركز الثاني، مديرية قنا بالمركز الثالث، كما فازت مديرية بنى سويف بالمركز الرابع، كما فازت مديرية الإسماعيلية بالمركز الخامس.

وقامت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والمشرف على الإدارة العامة للتعليم الثانوي، والأستاذ أحمد موسي رمضان مدير إدارة الاتحادات الطلابية، بتكريم الفرق الفائزة من أوائل الطلاب تشجيعًا للفائزين على مواصلة العمل الجاد والاجتهاد والتفوق في الدراسة.