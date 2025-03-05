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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

محى اسماعيل
محى اسماعيل
إيمان عبد اللطيف

تكلم الفنان محيي إسماعيل عن فترة اكتئابه بعد وفاة زوجته قبل ست سنوات، مؤكدًا مدى حبه لها وحزنه الشديد على رحيلها.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “سابع سما”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة النهار، أنه بعد وفاة زوجته عانى من اكتئاب شديد، مما دفعه للسفر إلى كندا لمدة ثلاثة أشهر، حيث اختلط بالمثقفين والعلماء، وحرص على حضور المسرحيات والأفلام السينمائية، مما ساعده في تجاوز تلك المحنة.

وأضاف: “أي شخص في العالم إذا بقي وحيدًا لفترة طويلة سيُصاب بالجنون، وأنا لجأت إلى تناول الحبوب المهدئة لبعض الوقت بعد وفاة زوجتي”.

كما كشف محيي إسماعيل عن زواجه مجددًا منذ أربع سنوات من سيدة مصرية، مؤكدًا أن علاقتهما قائمة على “الرحمة والارتباط دون خلافات”، وأوضح أن زوجته تعاني من بعض المشكلات الصحية وتحتاج إلى رعاية طبية، لذلك تقيم في منزلها مع أبنائها، الذين يعتنون بها، بينما هو يقيم في منزله، وأكد أن الانفصال بينهما غير وارد، وإنما ظروفها الصحية هي ما جعلتهما يعيشان في مكان منفصل.

أكد الفنان محيي إسماعيل، أن المهم في الفنان الجاذبية والحضور وهل الكاريزما، متابعا أن الفنان عادل إمام لديه كاريزما جعلت منه فنانا صاحب جماهيرية حاشدة.

وأضاف محيي إسماعيل، أنني شخص متصالح مع نفسي، متابعا أن الوسامة والجمال ليس شرطا حتى تكون بطلا بالدليل الفنان عادل إمام.

وتابع الفنان محيي إسماعيل، أنا نفسي أحب بشكل جديد، والناس بتحب غلط، والحب يحتاج رومانسية.

وقبل 5 سنوات، شارك الفنان محيي إسماعيل بدور الكاهن الأكبر في أحداث فيلم الكنز 2، الذي تم عرضه عام 2019.

فيلم الكنز 2، من إخراج وقصة سينمائية شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.

شاهد الفيديو:


 

محى اسماعيل الفنان محى اسماعيل زوجة محى اسماعيل

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