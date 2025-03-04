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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في عيد ميلاده.. قصة زواج جمال عبد الناصر من فاطمة الكاشف

الفنان جمال عبد الناصر
الفنان جمال عبد الناصر
أحمد إبراهيم

يحتفل اليوم الفنان جمال عبد الناصر بعيد ميلاده حيث قدم عددا من الأعمال الفنية المختلفة بين التراجيديا والأكشن والكوميديا.

زواج جمال عبد الناصر وفاطمة الكاشف 

الفنان جمال عبد الناصر متزوج من الفنانة فاطمة الكاشف التى كشفت لأول مرة، عن قصة حبها مع زوجها الفنان جمال عبد الناصر، في حوارٍ لها ببرنامج "نص الحدوتة" على قناة "سي بي سي". 

في حديثها، أكدت فاطمة أنها كانت مصممة على ألا تخرج من المعهد "إيديها فاضية"، مما يشير إلى التزامها الشديد بمستقبلها الفني، لكنها لم تكن تعلم أن حبًا جديدًا سينمو داخل جدران المعهد.

أوضحت فاطمة الكاشف أن جمال عبد الناصر كان زميلًا لها في المعهد، رغم أنه كان يكبرها في السن، بدأت قصة حبهما في السنة الثالثة من الدراسة، لكنها تطورت بشكل أكبر في السنة الأخيرة، قالت فاطمة: "بدأت العلاقة تزداد عمقًا مع مرور الوقت"، مما يعكس العلاقة الخاصة التي نشأت بينهما في تلك الفترة.

ورغم أن فاطمة كانت تواصل ممارسة التمثيل خلال سنوات دراستها، إلا أن جمال عبد الناصر لم يكن يشارك في التمثيل أثناء تلك الفترة، ومع ذلك، كانت شخصيته محورية في المعهد، حيث كان له تأثير قوي وكان يعتبر من الشخصيات التي تحظى بالاحترام من الجميع.

وكان تعرض جمال عبد الناصر إلى أزمة صحية وخرجت العديد من الأقاويل حول نوعية مرضه وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع. 

قصة مرض جمال عبد الناصر  

ونفت الفنانة فاطمة الكاشف، زوجة الفنان جمال عبد الناصر، الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مؤكدة في تصريحات لـ "صدى البلد" أن ما تم تداوله غير صحيح، موضحة أن ما يعاني منه هو مجرد تعب عادي، وأنه سيعود قريبًا للتصوير، وأضافت أن زوجها يمر بحالة صحية بسيطة تتمثل في نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة، وأنه يتلقى العلاج المناسب.

وكانت الفنانة حنان شوقي قد نشرت منشورًا عبر حساباتها تطلب فيه من محبي الفنان جمال عبد الناصر الدعاء له بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، لكن فاطمة الكاشف أكدت أن الحالة الصحية للفنان ليست بالخطيرة، بل هي نتيجة لمجرد ميكروب من الجو، مشيرة إلى أن الأطباء أكدوا أنه سيُشفى قريبًا. كما طلبت من محبي زوجها الدعاء له بالشفاء العاجل.

وفي منشور آخر على حسابها الشخصي في فيسبوك، كتبت فاطمة الكاشف قائلة: "الحمد لله النجم المحترم جمال عبد الناصر الآن بخير، وأحببت أن أطمن كل أحبابه وجمهوره لأن بعض المواقع نشرت أخبارًا غير صحيحة من مصادر مجهولة"، وأعربت عن أملها في أن يعود زوجها قريبًا للتصوير، لا سيما في الجزء الثاني من مسلسل "وسط البلد"، متمنية له الصحة والنجاح في أعماله المستقبلية.

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