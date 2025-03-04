محمد رمضان يوجه رسالة لرامز جلال بعد المقارنة مع برنامجه

وجه الفنان محمد رمضان رسالة للجمهور بسبب المقارنات بين برنامجه “مدفع رمضان” وبرنامج “رامز أيلون مصر”.

وكتب محمد رمضان عبر “إنستجرام”: “الحمد لله مبسوط جدا بالنجاح وردود الفعل، واسمحولي أدافع عن الصديق وزميلي رامز جلال لأن المقارنة اللي حاصلة مع برنامجه ظالمة جدا له وحصلت بس لأن البرنامجين بيتعرضوا قي نفس الوقت على الفطار”.

وتابع: “دي مقارنة خاطئة لأن البرنامجين مختلفين تماما، برنامج مدفع رمضان بيفرح الناس وبرنامج رامز جلال بيضحك الناس”.

واختتم: “النوعين مهمين جدا للمشاهد العربي والمصري والخليجي والشامي والمغربي، بحب رامز لأنه ضحكنا كتير ولسه هيضحكنا وبحب برامجه وطلعت معاه مرتين زمان”.

وأعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بإطلاق برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن البرنامج يمثل طريقة بسيطة لرد الجميل لجمهوره الذي دعمه طوال مسيرته.

وفي أولى حلقات البرنامج، قال رمضان: "اعتبروا البرنامج جزء بسيط من رد جميلكم عليا، وفيه فقرات كتير، وكل فقرة بحبها أكتر من التانية، والكل هيتبسط".

مدفع رمضان.. برنامج يجوب مصر لإسعاد الجمهور

وأكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تمت صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا أنه عند تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال لهم: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر عشان نفرح الناس".