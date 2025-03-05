شاهد| جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025

أعلنت شركة جي ايه سي عن طرازها الجديد جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025، وتنتمي جي اس 8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025

- محرك جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025

جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025

تستمد سيارة جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 248 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 65 لتر .

- أبعاد جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025

جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025

تأتى سيارة جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025 بطول 4980 مم، وعرض 1950 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2920 مم .

- مواصفات جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025

جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025

زودت سيارة جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، مظهر خارجي عصري بملامح هجومية، وبها خطوط أنيقة تبرز على غطاء المحرك وبجانبي السيارة، وشبك أمامي يتوسطه شعار الصانع الصيني، ومصابيح أمامية LED، ومساعد الضوء العالي، وبها ضوء فرامل بتقنية LED، ومصابيح ضباب خلفية، وبها زجاج عازل للصوت، وباب خلفي كهربائي، وبها مساحات استشعار المطر بالأمام، ومرآة جانبية بتعديل كهربائي وخاصية الطي، وبها مصابيح ترحيب بالأمام، وفتحة سقف بانوراما، وبها أنابيب عادم مزدوجة من الكروم.

جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025



بالاضافة إلي ان سيارة جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025 تمتلك أيضا، نظام عرض المعلومات بالزجاج الأمامي 30 بوصة، وشاشة نظام الترفيه HD باللمس بمقاس 14.6 بوصة، وبها شاشة عرض العدادات LCD مقاس 12.3 بوصة، ومنفذ USB، وشاحن لاسلكي، وبلوتوث، ودعم نظام أبل كار بلاي، ونظام صوت Alpine مكون من 8 سماعات.

- وسائل الأمان في جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025

جي ايه سي جي اس 8 موديل 2025

تحتوي سيارة لي العديد من وسائل الأمان من ضمنها، 10 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل مانعة الانغلاق، والتحكم بقوى الجر، ودعم مساعد الركن التلقائي، ومثبت السرعة المتكيف، والكشف عن المناطق العمياء، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ومساعد الحفاظ على المسار، وتحذير الخروج عن المسار، ومكابح الطوارئ الذاتية، ومساعد صعود المرتفعات، ومساعد نزول المنحدرات، ومساعد الازدحام المروري، ونظام المراقبة داخل السيارة، وتنبيه بشأن حركة المرور الخلفية، ومثبت مقاعد الأطفال ISOFIX، وكاميرا 540 درجة.