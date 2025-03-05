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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وقف سير الدعوى.. طلب مفاجئ من محامي محمد سامي في اتهامه بسب عفاف شعيب

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي
رامى المهدي

طلب محامي المخرج محمد سامي، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، فب اتهام موكله بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب بوقف سير الدعوى لحين الفصل في قضية الجنح السابقة المقامة في أكتوبر والتي قضت المحكمة بالتغريم.

وقال محامي عفاف شعيب، إن جلسة اليوم التي تنعقد في محكمة القاهرة الاقتصادية، سوف تشهد عدة مفاجآت في اتهام المخرج محمد سامي بسب وقذف موكلتي.

وأكد محامي عفاف شعيب لصدى البلد، أنه سوف يسلم لهيئة المحكمة الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتغريم المخرج محمد سامي مبلغ مالي في القضية الأولى لسب موكلته.


ومن المقرر أن تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي في اتهامه بالسب والقذف والتشهير بها.

وقدم محامي عفاف شعيب لهئية المحكمة صور ضوئية عن أحداث الواقعة في الدعوى المقامة من موكلته ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.

وفي الجلسة الماضية، قررت المحكمة رفع الجلسة لصدور القرار، وأثناء انعقاد الجلسة بمحكمة القاهرة الاقتصادية فند دفاع المخرج محمد سامي، الدفوع التي قدمها دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكداً أن كل ذلك عاريًا تمام من الصحة، مطالبا بحجز القضية للحكم.

قدم محامي عفاف شعيب في الدعوى المدنية المقامة ضد المخرج محمد سامي في المحكمة الاقتصادية صور ضوئية من واقعة التشهير لموكلته.

وقررت المحكمة رفع الجلسة لصدور قرار المحكمة بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج محمد سامي بالتشهير بالفنانة عفاف شعيب.

وتغيب في الجلسة السابقة المخرج محمد سامي عن حضور اولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية، وكانت حددت محكمة الاستئناف جلسة لنظر أولى محاكمة مخرج شهير بتهمة سب وقذف والتشهير بالفنانة عفاف شعيب.

كانت الفنانة عفاف شعيب حررت محضرا منذ بقسم الشرطة ضد المخرج الشهير تتهمه بسبها وقذفها.

وكان المخرج الشهير تحدث عن خلافه مع الفنانة عفاف شعيب، قائلا: أنا بحترم بس سنها .. عفاف شعيب ست كبيرة وهبقى رجل قليل الأدب لو تجاوزت معها.

وأضاف: قصة عفاف شعيب كلها كذب وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة وهي قالت كلام كتير كله كذب.

عفاف شعيب المخرج محمد سامي الفنانة عفاف شعيب محمد سامي

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