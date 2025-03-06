طبق مثالي لسفرة رمضان.. طريقة خضروات مقلية بالزبدة والثوم

طبق مثالى لسفرة رمضان ..طريقة خضروات مقلية بالزبدة والثوم

المكونات..

كوب من براعم البروكلي

نصف كوب من الجزر، مقطع إلى شرائح رفيعة

كوب من الفطر، مقطع إلى شرائح

ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو زيت الزيتون

فصان من الثوم، مفرومان

ملعقة كبيرة من الصويا صوص

ملعقة صغيرة من نشا الذرة (اختياري، للتكثيف)

ملعقتان كبيرتان من الماء

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من الملح

التحضير خطوة بخطوة:

تحضير الصوص

امزج الصويا صوص ونشا الذرة والماء في وعاء صغير. ضعها جانبًا.

تقليب الخضراوات:

سخني الزبدة أو زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية.

أضيفي الثوم وقلبي حتى تفوح رائحته.

اطهي الخضروات:

أضيفي الجزر واطهي لمدة دقيقتين.

أضيفي البروكلي والفطر، واطهي لمدة 3-4 دقائق أخرى حتى يصبحا طريين ومقرمشين.

أضيفي الصوص:

اسكبي الصوص المحضر وقلبي لتغطي الخضروات.

اطهي لمدة دقيقة أخرى حتى يصبح قوامها سميكًا قليلًا.

قدميها واستمتعي بها:

انقليها إلى طبق وزينيها ببذور السمسم (اختياري) وقدميها دافئة