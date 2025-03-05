رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية؛ وذلك لمتابعة واستعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة لتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، وإدارة وتقييم الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وذلك من خلال وجود رؤية متكاملة، تمكن من الوصول للأهداف المرجوة في هذا الشأن، وتعظم من الاستفادة من تلك الأصول.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء، استعراض الموقف المالي الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يتضمنه من مصروفات وايرادات فعلية خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 28/2/2025، وكذا المصروفات والايرادات المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي.

وأضاف: تناول اللقاء مقارنة بين المصروفات والايرادات الفعلية خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 28/2/2025، وذات الفترة من العام السابق، هذا فضلاً عن استعراض أوجه الصرف على المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وكذا أهم التدفقات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.