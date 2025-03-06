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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سادس يوم رمضان.. ظاهرة غريبة تحدث فى القمر ستظهر لمدة ساعات قليلة

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

علامة غريبة ستظهر على القمر خلال شهر رمضان الكريم، حيث أنه من المقرر رؤية ظاهرة مباشرة وهى علامة "X" الضخمة التى ستظهر على القمر لمدة ساعات قليلة.

ظهور علامة "X" على القمر 

وتعرف هذه الظاهرة النادرة باسم Lunar X مرئية اليوم الخميس 6 مارس لعدة ساعات قصيرة، مما يوفر مشهدًا مذهلاً لمراقبي السماء ، وتأتى علامة X من الضوء الناجم عن إلقاء الشمس لظلالها على سطح القمر الخشن.

يتشكل الوهم عند نقطة التقاء أربع فوهات؛ بورباش، ولا كاي، وبلانشينوس، وريجيومونتانوس؛ حيث يضربها الضوء بالزاوية الصحيحة تماما وعليه ينجم ظهور علامة "X" متوهجة عملاقة على سطح القمر لفترة وجيزة. وفقا لما ذكره موقع 
uniladtech.

موعد حدوث الظاهرة الغريبة على القمر 

ومن المقرر أن تبدء علامة "X" على القمر في التشكل عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت جرينتش والساعة 06:00 مساءً بالتوقيت القياسي الشرقي، ويستمر لمدة أربع ساعات تقريبا. 

وتحدث ظاهرة Lunar X على القمر اليوم تدريجيًا على مدار 2.3 ساعة، ويضيء بشدة لمدة ساعة تقريبًا، ثم يتلاشى على مدار 70 دقيقة التالية مع تحول ضوء الشمس.

كيفية رؤية القمر X

ويمكن مشاهدة حرف X على القمر وحرف Lunar V بالعين المجردة، مع ضرورة توافر المناظير أو تلسكوب صغير للحصول على أفضل رؤية.

عند النظر إلى القمر في الوقت المحدد، ستحتاج إلى البحث عن خط النهاية - الحد الفاصل بين الجانبين المضيء والمظلم للقمر، بعد ذلك، تحرك حوالي ثلث المسافة من الحافة الجنوبية، ويجب أن تلاحظ شكل "X".

وتعد أفضل طريقة لرؤية Lunar X وفقا لعلماء الفلك هي عند تكبير أقل، لأن هذا يعزز التأثير المتوهج.

وبسبب الغيوم المنتشرة فى بعض الدول قد يتعذر رؤية الظاهرة إلا أنه ستكون أفضل فرصة لرؤية هذا الحدث الطبيعي في الشرق هي الفرصة الأفضل لرؤية السماء الصافية.

ولا تعد هذه هي الفرصة الوحيدة التي سيتمكن الناس من رؤية Lunar X، حيث أن هذه الظاهرة تحدث بالفعل مرة وخمس مرات في العام، على الرغم من أنها ليست مرئية دائمًا.

ومن المتوقع أن تحدث ظاهرة القمر X المرة التالية يوم السبت 5 أبريل (01:00 مساء بتوقيت جرينتش.

القمر ظهور علامة X على القمر موعد حدوث الظاهرة الغريبة على القمر كيفية رؤية القمر X القمر X

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