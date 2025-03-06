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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عاد بأغنية.. حسن فؤاد عن غيابه: حفظت القرآن وكنت إمام مسجد لـ 10 سنوات

حسن فؤاد
حسن فؤاد

طرح الفنان حسن فؤاد، أغنية جديدة تحت عنوان "في كل بيت"، بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وكل المنصات الرقمية الموسيقية، وهي من كلمات عادل حراز، ألحان و توزيع أحمد بدوي، يتعاون فيها مع المنتج ريتشارد الحاج.


وتقول كلمات أغنية في كل بيت، من كل بيت حنلم فلوس، ونعلق كعبه ونور وفانوس، ونمد السلك لآخر الشارع، والنور حيلعلع نازل طالع وحندى للدنيا ندرس، حلو الشارع لما، يبقى منور بينا، عاملين زيطه ولما،  لما نقول اسامينا بسم الله على أحلى سحور،قبل الفجر ما ييجى بنور".


وفي تصريحات صحفية تحدث حسن فؤاد قائلًا: "غبت لسنوات من ترتيب ربنا، وطوال هذه الفترة حفظت القرآن كاملا، والتحقت بمعهد القراءات، وحصلت على إجازة في القرآن برواية حفص عن عاصم، وبعدها استمررت كإمام مسجد لمدة 10 سنوات، كانت أسعد سنوات حياتي، واختارت العودة بغنوة في هذا التوقيت لأنني ابن رمضان، كم لقبني عمار الشريعي أن أيوب الغناء المصري، غنيت أرابيسك، وعلي يا علي، الوتد، سعد اليتيم، كانت كلها في رمضان، عمرو دياب نفسه قدم 4 تترات مسلسلات ولم تنجح، أن أنجح في ظل وجود ملوك التترات علي الحجار ومحمد الحلو كان كرم من الله، ولهذا قررت أن تكون عودتي في رمضان بغنوة تمس الناس". 


وأوضح: "تواصل معي الملحن أحمد بدوي وعرض علي كلمات أغنية في كل بيت،  وقلت له – ايه الكلام الحلو دة- واخبرني انها من تأليف عادل حراز، وتحمست لها جدًا، وأتمنى أن تلقى اعجاب الناس لأنها عودة للأغنية الرمضانية كما يجب أن تكون.


وأضاف: "أحضر لأكثر من أغنية للشاعر ماجد ميخائيل، المحب لمصر ومفرداته مختلفة، قدمنا معًا أغنية الطاقة الإيجابية مع مايكل عياد وبيتر فرح، وأتعاون مع الملحن أحمد بدوي في أغنية من كل بيت ونحضر لرباعيات يومية، وأغاني للأطفال، كلمات عادل حراز الذي اعتبره ريحة مصر، يذكرني بجمال سيد حجاب والأبنودي وعبدالسلام أمين وفؤاد حديد".


وتابع: " معايير نجاح أي أغنية دون غيرها اختلفت مع الزمن، لكن تظل الكلمة هي الأساس وهي التي تبقى وتعيش، لن يبقى إلا اللحن الجيد والكلمة الحلوة، ما دون ذلك سوف يختفي مع الأيام".


 

حسن فؤاد عودة حسن فؤاد سبب غياب حسن فؤاد

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