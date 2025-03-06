جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل الفلسطينيين في جنين | شاهد

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مناطق الضفة الغربية المحتلة، حيث صعدت تل أبيب من عملياتها بعد دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ خلال يناير الماضي.

وهدمت جرافة إسرائيلية عدد من منازل الفلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية، في وقت سابق من اليوم الخميس.

وفي هذا السياق، أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا بشأن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جائم وحشية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الجهاد في بيانها "إن الاحتلال مستمر في ارتكاب الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، حيث أقدم، قبل ظهر اليوم، على جريمة جديدة بحق أهل في مخيم نور شمس، بهدم عشرات المنازل والمنشآت، وتشريد مئات العائلات".

وذكر بيان الحركة مساء الخميس أن ذلك العدوان يمثل اعتداءً وحشيًا يكشف الوجه الإجرامي لهذا الكيان الغاصب.

وأكد البيان أن هذه الجريمة الوحشية تأتي ضمن مخطط صهيوني ممنهج يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وفرض وقائع جديدة عبر سياسة التطهير العرقي وتغيير التركيبة الديمغرافية في الضفة المحتلة، تمهيدًا لضمها وتهويدها.