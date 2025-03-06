نواب وأحزاب: تحرير المصريين بالسودان.. رسالة واضحة لقدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها

نواب وأحزاب عن تحرير المختطفين بالسودان:

الرئيس السيسي أب لكل المصريين

مصر قادرة على حماية مواطنيها داخل وخارج البلاد

يعكس قوة الدولة المصرية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، أن عملية تحرير المصريين المختطفين تعكس بشكل واضح قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها في الداخل والخارج، وتؤكد حرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المصريين، مهما كانت التحديات".

أعربت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، عن فخرها الكبير بجهود الدولة المصرية التي أثمرت عن تحرير المواطنين المصريين المختطفين في السودان، مشيدةً بدور القيادة السياسية والأجهزة الأمنية في التعامل مع هذه الأزمة بكل كفاءة ومسؤولية.

وقالت العسيلي في بيان صحفي، إن عملية تحرير المصريين المختطفين تعكس بشكل واضح قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها في الداخل والخارج، وتؤكد حرص القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المصريين، مهما كانت التحديات".

وأشادت العسيلي بالتنسيق المشترك بين الأجهزة المصرية والسلطات السودانية، الذي ساهم في نقل المختطفين من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان، ومن ثم إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر مطار القاهرة الدولي. وأضافت: "هذه العملية تؤكد أن مصر لا تترك أبناءها في أوقات المحن، وأنها مستعدة للتدخل بشكل حاسم للحفاظ على سلامتهم وكرامتهم".

وأكدت النائبة أن نجاح هذه العملية يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وأجهزة الأمن الوطني، التي أثبتت قدرتها على العمل في أصعب الظروف لضمان عودة المواطنين سالمين. كما أعربت عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاز هذه المهمة الوطنية، مشيرةً إلى أن مثل هذه الجهود تزيد من ثقة المواطنين في قوة دولتهم وحرصها الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار.

واختتمت العسيلي تصريحها بالدعوة إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل للدولة وأجهزتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدةً أن مصر ستظل دائمًا حصن الأمان لأبنائها في كل مكان.

ومن جانبه، قال محمود صالح، أمين حزب "العدل" بمحافظة الوادي الجديد، إن تحرير المصريين المختطفين في السودان من قبل ميلشيا الدعم السريع وإعادتهم سالمين لأرض الوطن يؤكد حرص القيادة السياسية على حياة المواطنين في مختلف الدول على مستوى العالم، ويتم الرد في الحال، وأن هذا الأمر يُعد إنجازًا على أرض الواقع بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية.

وأضاف "صالح"، في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يتبنى قضية الإنسان المصري وهو في المقام الأول لديه بكافة الاعتبارات التي يحكم بها، ودائمًا ما يعمل لزيادة قدره في كافة الدول على مستوى العالم، موضحًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على رفع شأن المصريين بين دول العالم وهو ما لوحظ خلال الفترة الماضية، منوهًا بأن الحفاظ على حياة الإنسان المصري من الثوابت التي لا يمكن تغييرها أو الحيد عنه.

وتوجه أمين حزب "العدل" بمحافظة الوادي الجديد، بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي وأجهزة الدولة، للحفاظ دائمًا على كرامة أبناء مصر في الخارج، لا سيما وأن الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها تضع حماية المصريين على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن القيادة السياسية لا تدخر وقتًا أو جهدًا للاستجابة إلى أبناء الوطن سواء كانوا في الداخل أو خارج حدوده، وهذا ما ظهر في الكثير من المواقف التي لم تصمت فيها مؤسسات الدولة فيما يتعلق بأي تعد على المصريين في الخارج، موضحًا أن عودة المصريين المختطفين في السودان إنجاز تاريخي يُسطر بأحرف من نور في سلسلة إنجازات الرئيس السيسي وجهوده المخلصة تجاه أبناء وطنه ورعايته ومتابعته لهم والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أب لكل المصريين وإذا قال صدق وإذا وعد أوفى، موضحًا أن عودة المصريين لأرض الوطن رسالة قوية للجميع بأن كرامة المصريين خط أحمر، ومصر في عهد الرئيس السيسي تختلف عن مصر ذي قبل التي رأيناها طوال عقود في ظل الأنظمة والحكومات المتعاقبة، فكرامة أبنائنا بالخارج مُصانة ومحفوظة، وخط أحمر ومن كرامة مصر، مؤكدًا أن مصر الكبيرة في عهد الرئيس السيسي نجحت في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، وأصبحت طرفًا لا يُستهان به في المعادلات الدولية.

وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة بتحرير المصريين المختطفين من قبل ميليشيات الدعم السريع في السودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن مؤكدا أن هذا الإنجاز، يعكس يقظة الدولة وقدرتها على حماية مواطنيها داخل وخارج البلاد.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بالتعامل مع الموقف لتحرير، المختطفين في السودان بمثابة تأكيد جديد على أن الدولة المصرية لا تتوانى في حماية أبنائها في الداخل والخارج، وأنها تمتلك الأدوات الكافية للتعامل مع مثل هذه الأزمات بفاعلية.

وأوضح أن مصر تظل نموذجًا للدولة القوية التي تضع مواطنيها على رأس أولوياتها، وهو ما يعكسه هذا الإنجاز الدبلوماسي والأمني، الذي أعاد الفرحة إلى قلوب أسر المختطفين وأثبت أن المصريين ليسوا وحدهم أبدًا، بل خلفهم دولة تحميهم وتدافع عن حقوقهم بكل حزم وقوة.



وأشار أن هذا النجاح الكبير من قبل الأجهزة لعودة المختطفين من قبل قوات الدعم السريع في السودان، يعكس مدى نفوذ وتأثير الدولة المصرية إقليميًا، وقدرتها على لعب دور مؤثر في حل الأزمات بالطرق السلمية والدبلوماسية.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على حماية مواطنيها داخل وخارج البلاد كما لا تترك أبناءها في أي محنة وهذا بفضل قوة الأجهزة السيادية وكفاءتها العالية في التعامل مع الأزمات، في حماية مصالح مواطنيها في الخارج.



كما توجه الدكتور سراج عليوة بالشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة على حرصها الدائم في الحفاظ على أبناء الوطن في الخارج وعلى عودة المختطفين المصريين من قبل قوات الدعم السريع في السودان إلي أرض الوطن سالمين غانمين.

كما، أشاد اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، بالنجاح الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية المصرية بالتنسيق مع السلطات السودانية في تحرير المواطنين المصريين المختطفين من قبل ميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذه العملية تمثل نموذجًا حيًا على قوة الدولة المصرية وحرصها الدائم على سلامة وكرامة أبنائها.

وقال اللواء سامح لطفي في بيان صحفي، إن هذا الإنجاز ليس مجرد تحرير مواطنين مختطفين، بل هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في حماية أبنائها، سواء في الداخل أو الخارج، وأنها مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم".

وأثنى لطفي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كانت العامل الرئيسي وراء هذا النجاح، موضحًا أن هذه العملية تؤكد قدرة القيادة السياسية على إدارة الأزمات بحكمة وفعالية، مضيفا: "تحرير المختطفين من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر مطار القاهرة الدولي، يبرز الاحترافية العالية التي تتمتع بها أجهزتنا الأمنية والدبلوماسية".

وأكد اللواء لطفي أن هذا الحدث يعكس عمق العلاقات والتنسيق المشترك بين مصر والسودان، مما ساعد في تحقيق هذه المهمة بنجاح. كما دعا إلى ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الأمنية التي تؤثر على استقرار المنطقة.

واختتم لطفي بيانه قائلًا: "إن حزب حماة الوطن يقف بكل فخر وراء القيادة المصرية، ويثمن جهود الأجهزة الأمنية والدبلوماسية في حماية المصريين، مما يعكس قوة مصر وريادتها في المنطقة. هذه العملية تؤكد أن الدولة المصرية ستظل دائمًا الدرع الحامي لأبنائها في كل الظروف".