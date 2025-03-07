نشرة المرأة والمنوعات : أشخاص أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا في رمضان.. احذر من تدخين السجائر بعد الصيام

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: أطعمة تزيد الوزن في رمضان، هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للٱصابة بالأنيميا في رمضان، كيف تحمي نفسك من الصداع في رمضان، وغيرها

نشرة المرأة والمنوعات

جدول من الفطار للسحور.. أطعمة تزيد الوزن في رمضان

ضع هذه التوابل على طعامك واحم نفسك من أخطر الأمراض

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للٱصابة بالأنيميا في رمضان .. فهل أنت منهم ؟

بعد إصابة 6 أطفال بالمدرسة.. اعرف شكل الجدري المائي بالصور وأعراضه

كيف تحمي نفسك من الصداع في رمضان

مش هتصدق النتيجة .. إيه اللي بيحصل لجسمك بعد 72 ساعة من ترك التدخين؟

لو بتعملها بطلها فورا.. احذر من تدخين السجائر بعد الصيام في رمضان

هتعرفيه فى الأسابيع الأولى .. أعراض غير متوقعة تكشف الحمل

لتجنب الجوع والعطش.. عناصر غذائية يجب أن تتضمنها وجبة السحور