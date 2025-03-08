قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصاعد العنف في سوريا.. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية ومؤيدي الأسد .. مئات القتلى والجرحى في أسوأ اضطرابات
موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بسبب طعام الإفطار.. كواليس حريق شقة وانهيار سلم بالمنيب
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
80 باكو الحلقة 9 .. خطوبة هدي المفتي وخطيبها يتعرض للنصب
ماذا يحدث لمن نام بعد الفجر في رمضان؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
دفنينه سوا.. منشور غامض من مجدي الهوري عن مسلسلات رمضان
سيد الناس الحلقة 8 .. أحمد زاهر يضرب ابنته بسبب نجل عمرو سعد
10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن بدون أدوية و لا تمارين رياضية
تعاون مثمر.. كيف تعزز الكويت ومصر العلاقات الاقتصادية والتنمية المستدامة
اليوم .. بيراميدز يخشى مفاجآت كأس مصر أمام المقاولون العرب
ترامب يلغي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب مضايقات الطلاب اليهود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

6 محظورات بقانون الري.. وهذه عقوبة المخالفين

محظورات قانون الري
محظورات قانون الري
أميرة خلف

تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة محظورات تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك في خطوة لمنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه .

محظورات قانون الري الجديد

1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .

2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.

4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.

5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار

6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.


يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة . 
 

الري حبس الموارد المائية قانون الري محظورات قانون الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات مارس لــ4.5 مليون موظف بالحكومة

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين على البطاقات

تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات

حالة الطقس

على غير عادة أمشير .. بيان عاجل من الأرصاد

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

بينها مضاد حيوي شهير| هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا.. القائمة والأسباب

التموين

بشرى من التموين.. موعد صرف الزيادة على البطاقات في رمضان

تعرف على.. موعد صرف زيادة التموين الجديدة

موعد صرف زيادة التموين الجديدة

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 لموظفي الحكومة

حالة الطقس

مرتفع جوي يضرب البلاد .. طقس الأيام المقبلة في مصر

ترشيحاتنا

طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل

زي الجاهزة.. طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل

طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء الشرشابي

بدل ما تشتريه.. طريقة عمل الزبادي البيتي لـ نجلاء الشرشابي

وصفات أكل الريجيم في رمضان

من غير حرمان.. وصفات أكل الريجيم في رمضان

بالصور

10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن بدون أدوية و لا تمارين رياضية

10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن
10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن
10 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن

مميزة فى عزومات الإفطار.. طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة
طريقة تحضير الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة

يحارب السرطان ويحسن وظائف المخ.. 8 فوائد صحية مدهشة للبنجر

8 فوائد صحية مدهشة للبنجر
8 فوائد صحية مدهشة للبنجر
8 فوائد صحية مدهشة للبنجر

البرتقال الأبرز.. فواكه تمنح الجسم ترطيب يقلل الشعور بالعطش خلال الصيام

تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!
تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!
تناولها في السحور.. تأثير هذه الفواكه على جسمك خلال ساعات الصيام سيكون مفاجئًا!

فيديو

زينة في مقلب رامز

ضرس زينة يثير الجدل في رامز إيلون مصر.. تريند غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دراما الحرب بالوكالة في أوكرانيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الظلم على الطريقة الدولية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخِطَّة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صرخة عربية مدوية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

المزيد