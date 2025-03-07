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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تستعد لإطلاق الدورة الرمضانية لخريجيها

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن إطلاق الدورة الرمضانية لخريجيها، في إطار حرص جامعة عين شمس على التواصل المستمر مع خريجيها وتعزيز الروابط بينهم.

تقام الدورة يومي 17 و 18 مارس، في إطار حرص جامعة عين شمس على التواصل المستمر مع خريجيها.

تنظم هذه الدورة رابطة خريجي جامعة عين شمس، وتشمل مسابقات رياضية متنوعة في كرة القدم، حيث تم تخصيص فرق للشباب وأخرى للبنات، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الخريجين للمشاركة، كما تستضيف الجامعة " خان الزعفران" أقوى حفل سحور رمضاني لخريجيها.

كما تنظم رابطة خريجي الجامعة يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 حفل سحور رمضاني داخل الحرم الجامعي.

الحفل يعد الأقوى من نوعه، ويشمل برنامجاً حافلاً بالفعاليات الترفيهية والثقافية ويحيه كورال هارمونى بقيادة المايسترو محمود وحيد اضافة الى تخت شرقي وعرض التنورة.

يهدف الحفل إلى جمع الخريجين في أجواء رمضانية مميزة، وتوطيد العلاقات بينهم، وتعزيز التواصل مع الجامعة، وتعد هذه الفعالية جزء من استراتيجية الجامعة في الحفاظ على علاقة وطيدة مع خريجيها، الذين يمثلون سفراء لها في مختلف المجالات.

الدورة الرمضانية جامعة عين شمس إطلاق الدورة الرمضانية سحور رمضاني ضخم

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