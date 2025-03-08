طلبت الطلاق وباخد نفقة 5 آلاف جنيه.. بسمة بوسيل تثير الجدل بتصريحات عن تامر حسني

استضاف الفنان رامز جلال المطربة المغربية بسمة بوسيل في الحلقة السابعة من برنامجه "رامز إيلون مصر"، الذي يُعرض على قناة MBC مصر، حيث كان لها نصيب من سخريته اللاذعة، كعادته مع ضيوفه.

رامز جلال يسخر من إطلالة بسمة بوسيل

في بداية اللقاء، بدأ رامز جلال بتوجيه بعض السخرية إلى إطلالة بسمة بوسيل، حيث وصف ملابسها وتسريحة شعرها، قائلاً: "عاملة تسريحة هاني البحيري"، مما أثار الضحك لدى الجمهور والمشاهدين.

كلمات رامز اللاذعة: "غاوية شهرة ومحتاجة علاج"

كما لم يتردد رامز في انتقاد بسمة بشكل أكبر، حيث وصفها بأنها "غاوية شهرة" و"مجنونة"، مضيفًا أنها "محتاجة علاج". ورغم هذه السخرية، استمرت الحلقة في إطار من المزاح والمرح.

برنامج "رامز إيلون مصر": استضافة مجموعة من النجوم

شهدت الحلقات الأولى من برنامج "رامز إيلون مصر" استضافة عدد من النجوم، منهم: أحمد العوضي، أحمد فهمي، حسام حبيب، إمام عاشور، مصطفى غريب، وزينة، وكان الجمهور ينتظر معرفة ضحية الحلقة السابعة وهي بسمة بوسيل.

عودة بسمة بوسيل إلى الساحة الفنية بعد الانفصال عن تامر حسني

بعد انفصالها عن الفنان تامر حسني، عادت بسمة بوسيل إلى الساحة الفنية بنشاط جديد، حيث طرحت في يناير 2025 أغنيتها الجديدة "لأ ثواني" على موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات عليم، ألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشي، وهي تحققت نسب مشاهدة جيدة منذ طرحها.

كلمات أغنية "لأ ثواني" تعبر عن الألم والخذلان

تعكس كلمات أغنية "لأ ثواني" مشاعر الألم والخذلان، حيث تقول: “لأ ثواني.. كل دا ومش شايف إني معاك بعاني؟! كنت ممكن أقولك إيه؟.. ولّا ليه؟، ما أنت ماتحطّتش مرّة في يوم مكاني، انتظارك.. وإني استنى إني أسمع اعتذارك، كان في منتهى الغباء.. ابتلاء، حُطّ إني فوقت منه في اعتبارك.”

سخر رامز جلال في بداية برنامجه “رامز إيلون مصر” المذاع على قناة “Mbc masr” قائلا “بسمة بوسيل جات يا جماعة .. انزلي بالارجنتيني .. افتح للمغربي .. برنسيسة جزيرة المطلقات .. ذبيحة قصة الحب الرومانسية .. من ساعة ما أطلقت وهي عايشة في حالة حداد”.

وتابع رامز “وايه الأخضر اللى في الجزمة دا .. أكيد داست في ملوخية .. وقصة الشعر غريبة أوي .. عاملة قصة هاني البحيري”.

يُعرض البرنامج يوميًا طوال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، حيث تنطلق الحلقات في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر / 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مستقطبًا عددًا كبيرًا من المشاهدين الذين يترقبون النجوم المشاركين وردود أفعالهم أثناء وقوعهم في الفخ الذي أعدّه لهم رامز جلال.

ومن ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025 فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبدالرحمن «توتا» ومصطفى غريب ومصطفى أبوسريع ومحمد رجب ونور النبوي، بالإضافة إلى الإعلامي شريف عامر.

وقعت المطربة المغربية بسمة بوسيل ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، حيث تعرضت لمقالب رامز في أجواء من السخرية والمفاجآت.

رامز جلال يعلق على بسمة بوسيل: "إكس تامر حسني اللي غاوية شهرة"

في بداية الحلقة، لم يتردد رامز جلال في السخرية من بسمة بوسيل، حيث وصفها بأنها "إكس تامر حسني" وأضاف أنها "غاوية شهرة". ولم يكن هذا التعليق الوحيد من رامز، حيث تابع في السخرية على إطلالتها وتصميم شعرها، ما جعل الأجواء مليئة بالمرح والمزاح.

"رامز إيلون مصر" يستضيف أبرز النجوم في رمضان 2025

في الحلقة السابعة من البرنامج، استضاف رامز جلال الفنانة بسمة بوسيل، والتي أصبحت ضحيته الجديدة في موسم رمضان 2025. وكان قد استضاف في الحلقات الأولى مجموعة من النجوم منهم: أحمد العوضي، أحمد فهمي، حسام حبيب، إمام عاشور، مصطفى غريب، وزينة.

بسمة بوسيل تعود إلى الساحة الفنية بعد انفصالها عن تامر حسني

بعد انفصالها عن الفنان تامر حسني، عادت بسمة بوسيل إلى الساحة الفنية بنشاط، حيث طرحت مؤخرًا أغنيتها "لأ ثواني" عبر موقع يوتيوب، الأغنية حققت انتشارًا واسعًا، وتناولت فيها مشاعر الألم والخذلان.

لأ ثواني تعكس معاناة بسمة بوسيل بعد الانفصال

تتمحور كلمات أغنية "لأ ثواني" حول مشاعر المعاناة والخذلان بعد علاقة عاطفية، حيث تقول في كلماتها: "لأ ثواني.. كل دا ومش شايف إني معاك بعاني؟! كنت ممكن أقولك إيه؟.. ولّا ليه؟، ما أنت ماتحطّتش مرّة في يوم مكاني، انتظارك.. وإني استنى إني أسمع اعتذارك، كان في منتهى الغباء.. ابتلاء، حُطّ إني فوقت منه في اعتبارك."

فاجأت بسمة بوسيل الجمهور بالكشف عن معاناتها خلال فترة زواجها من الفنان تامر حسني، حيث وصفت تلك الفترة بأنها كانت بمثابة "سجن" لها.

بسمة بوسيل تفتح قلبها عن معاناتها في زواجها من تامر حسني

وأضافت خلال برنامج “رامز ايلون مصر” المذاع عبر قناة “mbcمصر” أنها تأثرت عاطفيًا بشكل كبير، لدرجة أنها فكرت في الانتـ حار لولا وجود والدها الراحل الذي دعمها في تلك الفترة الصعبة.

"التفرغ لحياتي الزوجية أخّر ظهور موهبتي الغنائية"

وأوضحت بسمة أنها كانت قد اختارت التفرغ لحياتها الزوجية، ما أدى إلى تأخرها في إظهار موهبتها الغنائية. ورغم المعاناة التي مرّت بها، أكدت أنها الآن تسعى للتركيز على مسيرتها الفنية.

التركيز على المستقبل ورفض التأثر بالانتقادات

تأتي تصريحات بسمة في سياق سعيها للتركيز على مسيرتها الفنية ومواجهة الانتقادات الشخصية بشكل إيجابي، حيث أكدت استعدادها للحديث بصراحة عن تجاربها الشخصية، مشيرة إلى أنها لن تخشى ردود فعل الجمهور وستستمر في تقديم أعمالها الفنية بثقة.

أثارت الفنانة بسمة بوسيل ضجة كبيرة بعد ظهورها في برنامج "رامز ايلون مصر"، حيث علّقت على ردود الأفعال التي تلت حديثها عن فترة زواجها وطلاقها من النجم تامر حسني.

"لم أكن أعلم أن الحلقة ستتحول لهذا الشكل"

وأوضحت بسمة بوسيل أنها لم تكن تتوقع أن تتطور الحلقة لتصبح نقاشًا عن حياتها الشخصية.

وأضافت أنها كانت شاركت في البرنامج من أجل التحدث عن نجاح أغنيتها الجديدة "لأ ثواني" ومشواريها الفني، إلا أن الحوار انتهى بالحديث عن حياتها الزوجية السابقة.

وقالت: "مش ذنبي إني كنت متجوزة فنان مشهور".

"رأي الناس لا يؤثر على حبي للعمل"

أكدت بسمة أنها تشعر بالارتياح في كل لقاء، وأوضحت أنها لا تمانع التعليقات طالما أن ذلك لا يؤثر على استمتاعها بما تقوم به. وأشارت إلى أن رأي الناس لا يغير من حبها للعمل الفني الذي تحبه.

في حلقة مليئة بالمفاجآت والمواقف الطريفة، وقعت المطربة المغربية بسمة بوسيل ضحية لمقلب "رامز إيلون ماسك"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويُعرض عبر شاشة قناة MBC مصر.

وخلال أحداث المقلب، تحدثت بسمة بوسيل عن حياتها الشخصية، وكشفت أنها لا تفكر في الزواج مجددًا في الوقت الحالي.

كما أكدت أنها لا تعتزم العودة إلى العلاقة مع الفنان تامر حسني بعد الطلاق.

وأضافت بسمة أنها كانت تثق تمامًا في تامر حسني، ولكنها أوضحت أن سبب الطلاق يعود إلى أن العلاقة لم تعد صالحة، وقالت: "خلاص مش نافع"، مشيرةً إلى أنها هي من طلبت الطلاق بعد فترة من التفكير.

تأتي هذه التصريحات في وقت عودتها إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب، حيث تشهد أغنيتها الجديدة "لأ ثواني" نجاحًا كبيرًا على منصات الاستماع.