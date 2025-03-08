التحريات تكشف تفاصيل إصابة 3 أشخاص بحريق شقة عين شمس

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات إصابة 3 أشخاص بعد أذان المغرب بحالة اختناق بسبب حريق في شقة سكنية بمنطقة عين شمس.

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بعين شمس

حيث تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة اندلاع حريق في شقة سكنية بعقار مكون من 7 طوابق والشقة بالطابق الرابع وسبب الحريق ماس كهربائي نتج عنه اندلاع الحريق وإصابة 3 أشخاص باختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة أفاد ورود بلاغ تضمن نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

جرى فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى الوحدات السكنية، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على النيران وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إصابة 3 أشخاص في الحريق باختناق وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.