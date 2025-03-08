يحمي من أمراض القلب… طعام يقلل الكوليسترول بنسبة 70%

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، ويهتم الباحثين بطرق لتقليل هذا العدد، يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، لذا فإن إيجاد طرق لتحسين نسبة الكوليسترول المرتفعة أمر مهم.

أظهرت دراسات سابقة أن تناول فول الصويا يمكن أن يقلل مستويات الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 70%.



قام باحثون من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين مؤخرًا بفحص أنواع مختلفة من فول الصويا لمعرفة سبب قدرتها على خفض نسبة الكوليسترول الضار.

وجد العلماء بروتينًا واحدًا على وجه الخصوص قدم فوائد ونشروا نتائج الدراسة في مجلة Antioxidants.



الكوليسترول وأمراض القلب



وفقًا لموقع MedlinePlus، فإن الكوليسترول عبارة عن "مادة شمعية تشبه الدهون توجد في جميع خلايا الجسم".

الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) هو أحد الأنواع التي يعتبرها الأطباء "كوليسترولًا سيئًا"، والنوع الآخر من الكوليسترول هو الكوليسترول عالي الكثافة (HDL)، والذي يعتبره الأطباء "جيدًا".



إذا ارتفعت مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة بشكل مفرط، فقد يتسبب تراكمه في تكوين لويحات في جدران الشرايين، وهذا يساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



كما أشارت بياتا ريديجر، خبيرة التغذية المسجلة في لوس أنجلوس ومستشارة التغذية السريرية في Zen Nutrients، في مقابلة مع Medical News Today:

"قد يؤدي اختلال توازن الكوليسترول إلى أمراض القلب والأوعية الدموية أو حتى الأمراض العصبية التنكسية والسرطان".



الكوليسترول عالي الكثافة مقابل الكوليسترول منخفض الكثافة



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الكوليسترول الحميد "يمتص الكوليسترول في الدم ويحمله إلى الكبد. ثم يقوم الكبد بطرده من الجسم".

إن وجود مستويات أعلى من الكوليسترول الحميد أمر جيد ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بمستويات الكوليسترول التالية:

الكوليسترول الكلي: حوالي 150 مجم / ديسيلتر

كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة: حوالي 100 مجم / ديسيلتر

كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة: 40 مجم / ديسيلتر وأعلى عند الرجال و50 مجم / ديسيلتر وأعلى عند النساء



تلاحظ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الكوليسترول المرتفع لا يظهر عادةً علامات وأعراض، لذلك من الأفضل فحص ذلك من قبل مقدم الرعاية الصحية الأولية في الفحوصات البدنية السنوية.



إذا كان لدى شخص ما نسبة كوليسترول مرتفعة، فيمكنه علاجها بتغييرات في نمط الحياة (النظام الغذائي وممارسة الرياضة) أو الأدوية (الستاتينات أو مثبطات امتصاص الكوليسترول).



2- بروتينات الصويا الخافضة للكوليسترول الضار

أظهرت الأبحاث السابقة التأثير الإيجابي لتناول المزيد من فول الصويا على مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص، تهدف هذه الدراسة الجديدة إلى فهم الآلية وراء النتائج.

لقد اشتبهوا في أن هذا التأثير الإيجابي يمكن أن يُعزى إلى بروتينين - الجلايسينين وبيتا كونجليسينين.

اختار العلماء 19 نوعًا من فول الصويا، كل منها يحتوي على مستويات مختلفة من الجلايسين وبيتا كونجليسينين، تم نزع الدهون من فول الصويا المطحون ودراسته في تجارب محاكاة الهضم المعوي.



في التجارب لمحاكاة هضم الطعام، تم خلط دقيق فول الصويا منزوع الدهون بالسوائل والإنزيمات من الهضم الفموي والمعدي والأمعاء والقولوني، أجرى الباحثون المحاكاة باستخدام الخلايا الدهنية.



بعد تشغيل كل نوع من دقيق فول الصويا من خلال هذه العملية، قام الباحثون بقياس مدى امتصاص الكوليسترول الضار.



وتقول الدكتورة إلفيرا دي ميجي، أستاذة علوم الأغذية في جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين، ومؤلفة الدراسة: "لقد قمنا بقياس العديد من المعايير المرتبطة باستقلاب الكوليسترول والدهون والعديد من العلامات الأخرى - البروتينات والإنزيمات - التي تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على استقلاب الدهون".



يقلل بروتين فول الصويا من الدهون إلى النصف



لقد دعمت نتائج الدراسة فرضية الباحثين - البروتينان الموجودان في فول الصويا، الجلايسينين وب-كونجليسينين، يساهمان في قدرة فول الصويا على خفض الكوليسترول.



كتب المؤلفون: "يؤثر صنف فول الصويا على تركيبة البروتين وإطلاق الببتيد في ظل ظروف الجهاز الهضمي المحاكاة".



يتمتع بروتين ب-كونجليسينين بقدرات جيدة بشكل خاص على خفض الكوليسترول. وجد المؤلفون أن الببتيد المنطلق من هذا البروتين "يقلّل من تعبير HMGCR، وتركيز الكوليسترول المستري والدهون الثلاثية، وإطلاق ANGPTL3، وإنتاج MDA أثناء أكسدة LDL".



تعمل بعض أصناف فول الصويا على منع تخليق الأحماض الدهنية بالإضافة إلى تحفيز امتصاص LDL في الكبد، يمكن أن يؤدي هذا، من الناحية النظرية، إلى انخفاض في مرض الكبد الدهني.



"تشير هذه النتائج إلى أن تناول أنواع مختارة من فول الصويا قد يعمل على تنظيم توازن الكوليسترول والكوليسترول الضار، وبالتالي تعزيز الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية"، كما كتب المؤلفون.

المصدر: medicalnewstoday

