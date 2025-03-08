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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين فى جبلة

سوريا
سوريا
إسراء صبري

رصد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، خليل هملو، نشوب اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين في مدينة جبلة السورية منذ فجر اليوم.

وأضاف المراسل، خلال تغطية حية، أن قوات الاحتلال قامت بمداهمة عدد من المنازل في بلدة جملة في ريف درعا جنوبي سوريا.

وتابع المراسل أن مدينة بريف أصبحت خالية من مسلحي النظام السابق، مشيرًا إلى وقوع معارك في منطقة القرداحة، معقل عائلة الأسد الذين حكموا سوريا لأكثر من 50 عامًا.

وأوضح أن وزارة الدفاع السورية والأمن العام قد دفعتا بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، لافتًا، إلى أن هناك صعوبة في الاتصال بمحافظة اللاذقية.

سوريا الاحتلال قوات الأمن السورية مدينة جبلة مدينة جبلة السورية الأمن السورية

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