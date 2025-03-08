التفاصيل الكاملة لتعرض شاب فى بورسعيد لاعتداء وحشي لحظة مدافعته عن فتاتين

كشف صدى البلد تفاصيل تعرض شاب فى محافظة بورسعيد لاعتداء من آخرين خلال تدخله لنجدة فتاتين استغاثتا به لتعرضهما للايذاء من مجموعة شباب.

كان الشاب بلال معتز ابن محافظة بورسعيد تعرض لاعتداء من قبل شاب بمنطقة الـ 5000 وحدة سكنية بنطاق حي الزهور، وذلك أثناء ذهابه إلى عمله، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتقديمه لجهات التحقيق.



و كشفت والد بلال ويدعى ويعمل مدير بأحد الفنادق أن نجله اثناء خروجه من بوابة العمارة السكنية،متوجها إلى عمله استغاثت به فتاتان كانتا تتعرضان لاعتداء من بعض الشباب فدافع نجله عنهما حتى اطمأن عليهما، وغادرتا المكان بعد ركوبهما ميكروباص.

ويواصل والد شاب بورسعيد سرد تفاصيل القصة قائلا أثناء استكمال نجلي طريقه فوجئ بقيام الشباب بالاعتداء عليه بوحشية، وقام احدهم بضربه بـ "طوبة" ، مما أسفر عن إصابة خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن وجده الأهالي ملقى في الشارع غارقًا في دمائه.

وأوضح والد الشاب البورسعيدى أن نجله بلال أصيب بكسر في الجمجمة، ونزيف في المخ، وفقدان للوعي، مشيرا إلى أن الأطباء أكدوا أنه سيعاني من مشكلات في التركيز والإدراك، وأن علاجه سيستغرق شهورًا، كما أوضح أنه كاد يفقد حياته ثمنًا لشهامته ودفاعه عن الفتاتين.



وطالب والد الشاب بسرعة تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة الشروع في القتل، مؤكداً أنه لا يطالب فقط بحق نجله، بل بحق المجتمع في التخلص من هذه العناصر الإجرامية، مشيرا إلي ضرورة محاسبة الأشخاص الذين تواجدوا معه علي مسرح الجريمة.

أمن بورسعيد ينجح فى ضبط المتهمين



تمكنت الأجهزة الأمنية فى بورسعيد من ضبط المتهم، وجري تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وقدمت المتهم للنيابة العامة، والتي تباشر بدورها التحقيق.