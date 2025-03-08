قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني لظروف قهرية.. تفاصيل
شوقي علام: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وفق ضوابط الشرع
حسين فهمي عن محمد رمضان: عادل إمام عمره ما قال إنه نامبر 1
كنت هموت نفسي.. ميار الببلاوي تروي تفاصيل مرض نادر أصاب ابنها
وزير الشباب يشارك في فعاليات مبادرة 30 يوم لياقة خلال رمضان
آخر تحديث لسعر اليورو اليوم 8-3-2025
دعاء الليلة التاسعة من رمضان .. ردده الآن يغفر الذنوب ويفك الكروب
شاهد | جرافيتي مؤيد للقضية الفلسطينية على جدران منتجع ترامب للجولف
مشاهد مخلة .. حسين فهمي يكشف سر صفع مخرج على وجهه
باقي 12 يوما.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2025| وداعا للأجواء الباردة
ضرب لمهنة المحاماة.. علام: لن نسمح بمؤامرة إنشاء نقابة القانونيين
وزير الإسكان يتفقد مشروعات وأعمال البحيرات في مارينا الساحل الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التفاصيل الكاملة لتعرض شاب فى بورسعيد لاعتداء وحشي لحظة مدافعته عن فتاتين

تفاصيل الاعتداء على شاب فى بورسعيد دافع عن فتاتين
تفاصيل الاعتداء على شاب فى بورسعيد دافع عن فتاتين
محمد الغزاوى

كشف صدى البلد تفاصيل تعرض شاب فى محافظة بورسعيد لاعتداء من آخرين خلال تدخله لنجدة فتاتين استغاثتا به لتعرضهما للايذاء من مجموعة شباب. 

كان الشاب بلال معتز ابن محافظة بورسعيد تعرض لاعتداء من قبل شاب بمنطقة الـ 5000 وحدة سكنية بنطاق حي الزهور، وذلك أثناء ذهابه إلى عمله، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتقديمه لجهات التحقيق.


و كشفت والد بلال ويدعى ويعمل مدير بأحد الفنادق أن نجله  اثناء خروجه من بوابة العمارة السكنية،متوجها إلى عمله استغاثت به فتاتان كانتا تتعرضان لاعتداء من بعض الشباب فدافع نجله عنهما  حتى اطمأن عليهما، وغادرتا المكان بعد ركوبهما ميكروباص.

ويواصل والد شاب بورسعيد سرد تفاصيل القصة قائلا أثناء استكمال نجلي طريقه فوجئ بقيام  الشباب بالاعتداء عليه بوحشية، وقام احدهم بضربه بـ "طوبة" ، مما أسفر عن إصابة خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة بعد أن وجده الأهالي ملقى في الشارع غارقًا في دمائه.

وأوضح والد الشاب البورسعيدى أن نجله بلال أصيب بكسر في الجمجمة، ونزيف في المخ، وفقدان للوعي، مشيرا إلى أن الأطباء أكدوا أنه سيعاني من مشكلات في التركيز والإدراك، وأن علاجه سيستغرق شهورًا، كما أوضح أنه كاد يفقد حياته ثمنًا لشهامته ودفاعه عن الفتاتين.


وطالب والد الشاب بسرعة تقديم المتهم للمحاكمة بتهمة الشروع في القتل، مؤكداً أنه لا يطالب فقط بحق نجله، بل بحق المجتمع في التخلص من هذه العناصر الإجرامية، مشيرا إلي ضرورة محاسبة الأشخاص الذين تواجدوا معه علي مسرح الجريمة.

أمن بورسعيد ينجح فى ضبط المتهمين 


تمكنت الأجهزة الأمنية فى بورسعيد من ضبط المتهم، وجري تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وقدمت المتهم للنيابة العامة، والتي تباشر بدورها التحقيق.

بورسعيد محافظة بورسعيد النيابة العامة الاعتداء الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025

مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف في الدولة بشأن مرتبات شهر مارس 2025

قبل العيد ولا بعده؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

قبل العيد ولا بعده؟.. موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الليمون

بعد ارتفاع سعر الكيلو .. متى تنخفض أسعار الليمون فى مصر؟

هدى المفتي

لابسة بلوزة بـ 33 ألف جنيه.. هدى المفتي تثير الجدل بمشهد مسلسل 80 باكو

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت

علي جمعة لفتاة: الفجر والعصر ليست صلوات وإنما هي مواقيت.. فيديو

فتاة تسأل الدكتور علي جمعة

لو شخص مش بيصلي لكنه بيعمل خير كتير هل تحسب له؟ علي جمعة يرد

مران الأهلي

مفاجأة من الفيفا للأهلي قبل كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أسرع قطارات السكة الحديد | مواعيد تالجو .. وأسعار التذاكر

سوريا

خبير دولي: الساحل السوري بين مطرقة الفلول وسندان المرحلة الانتقالية

مصر تعرب عن قلقها بسبب التطورات الأخيرة في سوريا

تطورات الوضع في سوريا| خبير: نتوقع منذ الأيام الأولى أن الشام لن تستقر

بالصور

آيس كريم الثعبان .. أغرب واقعة ممكن تشوفها | صور

آيس كريم
آيس كريم
آيس كريم

مسلسل جريمة منتصف الليل الحلقة 8.. مفاجآت نتيجة العلاقات السرية وفساد داخل الجامعة

مسلسل جريمة منتصف الليل
مسلسل جريمة منتصف الليل
مسلسل جريمة منتصف الليل

بانيه بالكنافة .. اعرف طريقة أحدث الافتكاسات الرمضانية

البانيه بالكنافة
البانيه بالكنافة
البانيه بالكنافة

ياسين السقا.. احدث أبناء النجوم المشاركين في دراما رمضان 2025

ياسين أحمد السقا
ياسين أحمد السقا
ياسين أحمد السقا

فيديو

حسن الرداد وايمي سمير غانم

ربنا اداك فرحة جديدة.. حسن الرداد يكشف حقيقة حمل إيمي سمير غانم

مخمد عطيه

ظهورها حرام.. رد محمد عطية على ميمي جمال بعد انتقادها رأيه في المساكنة

سيارات

أسعارها قليلة و 50%؜ مكونات محلية … تفاصيل شراء سيارات شركة النصر

حسين فهمي وزوجاته السابقين

بعد 39 سنة.. حسين فهمي يكشف سر انفصاله عن ميرفت أمين وعدم العمل معاها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الروحي في عالم مادي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: هل يلتئم الجرح ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الاجتهاد المتجدد: ضرورة فقهية لتجسيد المؤتلف الإسلامي الفاعل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: يوم المرأة العالمي.. تاريخ وطموحات

المزيد