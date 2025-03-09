جامعة حلوان تنظم رحلات للطلاب الوافدين لتعريفهم بالمعالم الأثرية والسياحية

في إطار حرص جامعة حلوان على رعاية الطلاب الوافدين وتعزيز التجربة التعليمية والثقافية لهم، نظمت إدارة الوافدين بالجامعة رحلتين إلى منطقة الأهرامات وأخرى إلى مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن خطتها لدعم الطلاب الوافدين ودمجهم في المجتمع المصري.

رحلتين إلى منطقة الأهرامات وأخرى إلى مدينة الإسكندرية

تمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ، وإشراف الدكتور هيثم سويلم مدير إدارة الوافدين.

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وقد هدفت هذه الرحلات إلى تعريف الطلاب الوافدين على المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية لمصر، مما يسهم في تعزيز ارتباطهم بالبيئة التي يدرسون بها، وإثراء تجربتهم الثقافية والمعرفية. كما تساعد هذه الأنشطة الترفيهية على توطيد العلاقات بين الطلاب المصريين والوافدين، وخلق بيئة دراسية أكثر انسجامًا وتفاعلًا.

كما تولي جامعة حلوان اهتماماً كبيراً لرعاية الطلاب الوافدين من خلال توفير برامج أكاديمية متميزة تلبي احتياجات الطلاب الوافدين، وتنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية لتعريفهم بالهوية المصرية، وتؤكد الجامعة التزامها بتقديم تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتفاعل الثقافي، مما يجعلها بيئة جاذبة للطلاب من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في هذه الرحلات طلاب من مختلف الجنسيات والكليات.