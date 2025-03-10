احتفالا بيوم الشهيد.. محافظ مطروح يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول

احتفالا بيوم الشهيد قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه اللواء أركان حرب حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية و اللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، بالنصب التذكاري للجندى المجهول بالكيلو ١٠ بالطريق الدولي الساحلي مطروح اسكندرية، بحضور عدد من قيادات الافرع بالمنطقة الغربية العسكرية و قيادات الشرطة بمطروح.

ووجه محافظ مطروح التهنئة نيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للواء حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية ولجميع قيادات القوات المسلحة ،بمناسبة احياء ذكرى يوم الشهيد ،واستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في ٩ مارس عام ١٩٦٩ على الجبهة خلال حرب الاستنزاف واسترداد سيناء الغالية وكذلك احياء لذكرى كل شهيد قدم روحه وكل نفيس وغالي فداءً للوطن والذين سيظلون في ذاكرة الوطن ،

واكد على عظيم التقدير والشكر لرجال القوات المسلحة المصرية وما يبذلونه من تضحيات لحماية الأرض والوطن وكمصدر عزة وفخر لما يسطرونه من بطولات وتضحيات في سجل التاريخ جنباً إلى جنب مع رجال الشرطة من أجل حماية مصر وشعبها العظيم وتحقيق مزيد من الأمن والإستقرار بما انعكس على جهود التنمية.

من ناحية اخرى وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة استمرار وتكثيف جهود مراكز ومدن المحافظة فى إعادة الانضباط إلى الشارع مع تيسير حركة المواطنين والسيارات وازالة التعديات والاشغالات ، مشدداً كذلك على استمرار تكثيف جهود صيانة أعمدة الانارة وأعمال النظافة حفاظا على البيئة والشكل الحضارى بمدن المحافظة.

ففى مدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب رئيس المدينة وبالتعاون مع شرطة المرافق استمرت حملات إزالة اشغالات وتعديات المحلات التجارية والشوادر المخالفة على الطرق والشوارع العامة ورفع الحواجز التي تعيق حركة سير المواطنين والسيارات من أمامها وذلك بشوارع وسط المدينة وعلم الروم.

بينما قال اللواء محمد ابو العنين هجرس رئيس مركز ومدينة الضبعة أعمال تمهيد شارع الرحمه بالجهود الذاتيه باستخدام طبقه سن مع استكمال اعمال التمهيد، وكذلك جارى تجميل الحديقة العامة حيث تم عمل مخارج الاناره لتغذيه كشافات الحديقه بالتيار الكهربي، بالاضافة الى صيانه بعض كشافات الانارة العامة واصلاحها مع الحفاظ على نسبة الترشيد للكهرباء.

و أشار اللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين أنه يتم تكثيف اعمال النظافة بشوارع المدينة والقري التابعة وتم رفع حوالي ٣٠ طن قمامة و ومخلفات شجر من منطقة وسط المدينة والشارع الرئيسي و الشوارع الفرعية ومحيط مجمع المدارس ومحيط منطقة مزلقان السكة الحديد وكذا تم رفع ما يقرب من ٣٥ طن مخلفات ومخلفات شجر من قرية سيدي عبد الرحمن الشارع الرئيسي للقرية الام وشارع الجيم ومنطقة مجمع الخدمات تحيا مصر وعمارات تحيا مصر وشارع الفرن في إطارجهود تحسين البيئة ورفع مستوي النظافة.