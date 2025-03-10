مصرع وإصابة 10 في انقلاب سيارة على طريق الروبيكي بمدينة بدر

لقى 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرين جراء إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق الروبيكي بمدينة بدر في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الروبيكي وسقوط ضحايا جراء الحادث، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق ومصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين جراء الحادث وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم رفع حطام الحادث.