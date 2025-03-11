إصابة 6 أشخاص في تصادم ميني باص وجرار زراعي على طريق جمصة - المنصورة

أصيب ستة أشخاص بإصابات متفرقة جراء وقوع حادث على طريق جمصه - المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث وقع تصادم ميني باص بجرار زراعي محمل بنجر.

حادث تصادم مينى باص وجرار زراعى على طريق جمصة

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميني باص بجرار زراعي محمل بنجر ووقوع مصابين مابين الطرمبات وزيان وتبين اصابة كلا من ، حماده احمد حسن 41 عاما مقيم الستامونى بلقاس واصابته باشتباه مابعد الارتجاج، احمد محمد عبدالقادر 30 عاما مقيم الستامونى ببلقاس اشتباه كسر بالركبه اليمنى ، بلال عادل محمود 19 عاما الستامونى ، علم الدين السيد حسن 24 عاما مقيم الستامونى مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، محمد حسني فواد 24 عاما الستامونى واصابته اشتباه كسر بالقدم اليمني احمد محمد فتحى 25 عاما الستامونى واصابته كسر بالذراع الايسر وبلال عادل محمود 19 عاما الستامونى بلقاس واصابته باشتباه كسر بالقدم اليمنى .

نقل المصابين الى مستشفى جمصه

تم نقل المصابين الى مستشفى جمصة لتلقى العلاح وجار عمل محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.