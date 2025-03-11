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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

والدة الطفلة المعتدى عليها في العاشر من رمضان توضح حقيقة طردهم من المنزل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

ردت والدة الطفلة البالغة 8 سنوات المعتدى عليها في مدينة العاشر من رمضان، على الأخبار المتداولة بشأن طردها وأسرتها من المنزل، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا.

 وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن  أن صاحب المنزل الذي كانوا يقيمون فيه منذ 8 سنوات اضطر  لبيع المنزل منذ شهر بسبب أزمة  مالية، مشيرة إلى أن ذلك لا علاقة له بالحادثة التي تعرضت لها ابنتها، وأن ما تم نشره هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.


محافظ الشرقية يطمئن على حالة الطفلة ويؤكد تقديم الدعم الكامل للأسرة

وفي خطوة إنسانية، استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية،والداة الطفلة في مكتبه بالديوان العام، حيث اطمأن على حالة الصحية للطفلة.

 وأكد المحافظ على تقديم الدعم الكامل للطفلة وأسرتها من خلال كافة الجهات المختصة،لافتا أنه سيتم متابعة حالتها الصحية بشكل يومي، بجانب  توفير الدعم المادي والمعنوي.


توفير شقة سكنية ومساعدة مالية للأسرة

كما قرر محافظ الشرقية منح الأسرة شقة سكنية بهدف تأمين حياة مستقرة لهم، بالإضافة إلى مساعدة مالية من مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة. وأكد أن الوزارة ستواصل متابعة حالة الطفلة الصحية عن كثب لضمان تقديم الرعاية اللازمة لها.

وعبّرت والداة الطفلة  عن شكرها العميق لأجهزة الدولة التي وقفت بجانبها في هذه المحنة، مشيدة بسرعة التحرك لدعم أسرتها. كما طالبت بسرعة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، داعية لتوقيع أقصى عقوبة عليه جراء الجريمة المروعة.

محافظ الشرقية مدينة العاشر من رمضان طفلة العاشر من رمضان واقعة طفلة العاشر من رمضان

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