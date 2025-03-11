وزيرة التنمية المحلية تهنئ وزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

أرسلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى السيد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة حلول الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان.

ذكري انتصارات العاشر من رمضان

وقالت وزيرة التنمية المحلية في برقيتها : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم وأبناء القوات المسلحة البواسل بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري انتصارات العاشر من رمضان ، والتي عبرت عن بسالة القوات المسلحة وحققت نصراً تاريخياً لمصر والأمة العربية داعين الله

العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على سيادتكم والقوات المسلحة بمزيد من التقدم والنجاح، وأن يجعلها درعًا لمصر ودعمًا لقوتها.

واختتمت الدكتورة منال عوض: حمي الله مصرنا الغالية وأبناءها البواسل وجعلهم في عزة وسلام.