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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: غرس 20 ألف شجرة مثمرة بالمدارس والميادين بكفر الشيخ

أشجار
أشجار
شيماء مجدي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٨٨ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٤  وحتى ١٠ مارس الجاري.

ضبط 13 طن مصنعات

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملاتها على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 13 طن مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي،  كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع مديرى الادارات الزراعية ورؤساء الأقسام، لمناقشة خطط العمل، ومتابعة الأداء، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية، حول محصول القمح، والتوصيات الخاصة به خلال هذه الفترة.

كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، يوم حقلي، حول محصول القمح والممارسات الخاصة بهذه الفترة،  كما تم ازالة 17 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت المديرية عمليات تطهير المساقي الخصوصية.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، بتدشين زراعة ٢٠  الف شجره مثمرة، بالمدارس، والميادين، كما واصلت أعمال تطهير المساقي، فضلا عن المرور علي محلات ومصانع الأعلاف ومزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الالبان، كما عقدت مديرية  الطب البيطرى، اجتماعا مع العاملين لمتابعة سير العمل، كما تم شن حملات على اسواق اللحوم، وضبط 329 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على زراعات بنجر السكر، فضلا عن عقد ندوة حول امراض محصول القمح، كما  تم عقد ندوة أيضا حول أهمية تحصين الماشية،  كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، متابعة التجميعات الإرشادية، كما تم عقد ندوات إرشادية حول ممارسات زراعات القطن والقمح.

كما نظمت مديرية الطب البيطري، 67 قافلة بيطرية شاملة بعدد من الوحدات البيطرية، وتم تقديم الخدمات البيطرية لإجمالي عدد 21268 حيوان وطائر، كما تم شن حملات تفتيشية على ثلاجات اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 2 طن 682 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 346 ألف و 978 جرعة تحصين الماشية.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، ندوة إرشادية حول محصول القمح، كما تم ازالة 4 حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما تم تفقد الزراعات، وبعض الجمعيات الزراعية، ومتابعة توزيع الأسمدة،  كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، يوم حقلي لمحصول القمح، كما تم المرور على زراعات: القمح، البرسيم، الفول البلدي والبطاطس، كما تم المرور على محلات الإتجار في المبيدات.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية، المرور علي زراعات القمح بالمحافظة، كما تم المرور الميدانى علي انشطة مناحل العسل، فضلا عن مواصلة ازالة التعديات على الاراضى الزراعية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور الميداني، على الزراعات الشتوية، كما تم تنفيذ يوم حقلي حول محصول القمح، فضلا عن عقد ندوة إرشادية حول ممارسات محصول بنجر السكر، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، المرور على المزارع والحقول الارشادية، فضلا عن شن حملات على محلات الاتجار بالمبيدات، وعقد اجتماع مع مديري الادارات، لمتابعة سير العمل.

وتفقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، التجمعات التنموية الزراعية براس سدر، كما تم المرور على الزراعات، فضلا عن إطلاق قوافل زراعية إرشادية لدعم المزارعين، كما شاركت المديرية فى حملة تحصين الماشية.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، ندوات ارشادية، حول ترشيد استهلاك المياه، ومشروعات تطوير الري، وتدوير المخلفات، كما تم المرور علي محلات الأعلاف وحظائر الماشية ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ومراكز تجميع الالبان، كما تم تفقد الحقل الإرشادي لمحصول القمح.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، يوم تدريبى حول البصمة الكربونية، كما تم ازالة 60 حالة تعدى على الاراضى الزراعية،  كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على الزراعات الشتوية، كما تم ازالة عدد من حالات التعدى على الاراضى الزراعية بمراكز المحافظة. 

وخلال هذا الاسبوع ايضا شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا، حملاتها على اسواق اللحوم والدواجن والأسماك و المطاعم ومحلات بيع اللحوم و المجمدات، حيث تم ضبط لحوم ومصنعات لحوم وكبدة ،ودواجن، كما تابعت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الاحمر، اعمال الذبح بمجازر المحافظة، والاطمئنان على سير العمل.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، متابعة الزراعات الشتويه: القمح، والفول البلدى، كما تم المرور على مصنع سكر نجع حمادي لمتابعة أعمال اللجان الإشرافية بالمصنع.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، عمليات تطهير المساقى الخصوصية، كما واصلت المرور على زراعات القمح بالمحافظة، كما واصلت العمل لتنقية الحيازات الزراعية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

الزراعة كفر الشيخ الطب البيطري الأعلاف زراعة

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