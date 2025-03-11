المتحدث الرسمي للزمالك: الفريق يتوجه للاستاد بعد ساعات قليلة لمواجهة الأهلي

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، التزام الفريق بخوض مباراة القمة أمام الأهلي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر سالم عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد ساعات قليلة، سيتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة النادي الأهلي، وفقًا للجدول الرسمي للدور الثاني من بطولة الدوري العام."

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.