بتوزيع 1500 وجبة.. مستقبل وطن بالإسكندرية يطلق حملة "إفطار مسافر"

أطلقت أمانة الإسكندرية بحزب مستقبل وطن حملة "إفطار مسافر" بتجهيز أكثر من 1500 وجبة ساخنة ومتكاملة وتوزيعها على الصائمين من المارة والمسافرين داخل محطة قطار الإسكندرية “محطة مصر”، وذلك بالتعاون بين أمانة العمل الجماهيري، برئاسة النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، وأمانة الشباب، برئاسة محمد جويلي.

مبادرات متنوعة على مدار الشهر الكريم

وقال الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين حزب مستقبل بالإسكندرية إنه منذ بداية شهر رمضان أخذت الأمانة على عاتقها تنفيذ أهداف ومبادرات الحزب، ومنها حملة "إفطار مسافر" حيث تم تجهيز وجبات إفطار ساخنة، وتوزيعها على الصائمين المسافرين داخل محطة القطار لكي يتمكنوا من الإفطار أثناء السفر.

وأضاف حسن خاطر أمين تنظيم الحزب بالمحافظة أن أمانة الإسكندرية مستمرة في إطلاق المبادرات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لدعم المواطن البسيط والتخفيف عنه في هذا الشهر المبارك، مشيدًا بجهود أمانة العمل الجماهيري وشباب الحزب في تنظيم هذه الفعالية على الوجه الأمثل.

أمين العمل الجماهيري: حملة “إفطار مسافر” تأتي لدعم مسيرة العطاء

وقال النائب محمد حمزة أمين العمل الجماهيري، إن حملة "إفطار مسافر" التي أطلقتها أمانة العمل الجماهيري تأتي في إطار دور الحزب ودعم مسيرة العطاء وتنفيذا لتعليمات المركزية، حيث تم توزيع وجبات ساخنة على القطارات داخل محطة مصر، وذلك بالتعاون بين أمانة العمل الجماهيري، وأمانة الشباب.

أمين الشباب: سياسة الحزب تستهدف تلبية احتياجات المواطنين

وأشار محمد جويلي أمين الشباب، إلى أن هذه الحملات والمبادرات تأتي في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

جاء ذلك بحضور حسنى حافظ أمين الإعلام بالإسكندرية، وأعضاء هيئة مكاتب أمانات العمل الجماهيري والشباب.