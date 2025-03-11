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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وصايا رويز لحكام القمة: الهدوء والتركيز والعدالة والقرار المناسب طريقكم للنجاح

حكام مباراة القمة
حكام مباراة القمة
عمرو الحلواني

طالب أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام من الطاقم المكلف بإدارة لقاء القمة رقم 130 بين الزمالك والأهلي في الجولة الافتتاحية لمرحلة تحديد بطل دوري القسم الأول (نايل) ’ بالتركيز الشديد والهدوء واليقظة منذ البداية للنهاية والاستمتاع بالمباراة الكبيرة مع بذل أقصى جهد ممكن والتواجد في المكان المناسب حتى تخرج قراراتهم بشكل يليق بقيمة الحدث.
رويز نصح الطاقم الوطني الذي يقوده الدولي محمود بسيوني بضرورة التعاون فيما بينهم واختص طاقم غرفة الفيديو بقيادة الدولي أحمد الغندور بأهمية مراجعة مواقع الكاميرات قبل انطلاق المباراة حتى تخرج مراجعاتهم لحكم الساحة كأفضل ما يكون مما يوفر العدالة للفريقين.
نصائح الرئيس الجديد للجنة الحكام امتدت أيضاً للدولي حمادة القلاوي الحكم الرابع حيث طالبه بالتعاون مع دكة بدلاء الفريقين بكل الاحترام والهدوء والقيام بدوره في حل أي مشكلة قد تظهر خلال المباراة.
كانت لجنة الحكام قد أعلنت أمس (الإثنين) اختيار طاقم حكام مصري لإدارة اللقاء الهام يقود الدولي محمود بسيوني ومعه أحمد توفيق طلب وسامي هلهل كمساعدين والدولي حمادة القلاوي حكماً رابعاً وفي غرفة الفيديو الدولي أحمد الغندور ومعه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

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