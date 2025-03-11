فتحي سند: الأحداث تتصاعد حول القمة.. والرابطة والجبلاية في ورطة

علق الناقد الرياضي فتحي سند الازمة القائمة بعد بيان النادي الأهلي لتأجيل مباراة القمة اعتراضا على إدارة المباراة للتحكيم المصري عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند :الأحداث تتصاعد حول القمة 130،الاهلى يتمسك بالحكم الاجنبى ويهدد بالانسحاب من الدورى .

وتابع :الزمالك يذهب إلى ستاد القاهرة فى الموعدالرابطة والجبلاية فى " ورطة" ،وكالعادة الكل فى انتظار تدخل السيد الوزير !!

مباراة القمه

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بيان الأهلي



أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

• مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن