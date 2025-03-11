أليو سيسيه مديرًا فنيًا لمنتخب ليبيا حتى 2027

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المدرب السنغالي أليو سيسيه لقيادة المنتخب الليبي، بعقد يمتد حتى عام 2027، في خطوة تهدف إلى تطوير مستوى المنتخب خلال السنوات المقبلة.

مؤتمر صحفي لتقديم المدرب

أكد الاتحاد الليبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم تقديم أليو سيسيه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يعقد بالعاصمة طرابلس، بعد غد الخميس، للكشف عن تفاصيل التعاقد ورؤيته للمرحلة القادمة.

الجهاز الفني والمهام الإضافية

من المنتظر أن يحدد سيسيه أعضاء جهازه المعاون خلال الأيام المقبلة، مع احتفاظ الاتحاد الليبي بحقه في تعيين مدرب مساعد ضمن الطاقم الفني، وفقًا لما أعلنه فوزي جعودة، نائب رئيس الاتحاد الليبي.

وأشار جعودة إلى أن الاتفاق مع سيسيه يشمل أيضًا الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين، بجانب مهامه كمدير فني للمنتخب الأول، وذلك بهدف تعزيز منظومة كرة القدم الليبية وتطوير المواهب الصاعدة.

تاريخ حافل لسيسيه مع السنغال

يأتي تعيين أليو سيسيه بعد نهاية رحلته الطويلة مع منتخب السنغال في أكتوبر 2024، حيث تولى قيادته منذ عام 2015، وحقق معه العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2022، بالإضافة إلى قيادة "أسود التيرانجا" في أكثر من بطولة دولية كبرى.

ومن المنتظر أن يبدأ المدرب السنغالي مهمته الجديدة مع منتخب ليبيا قريبًا، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وسط آمال الجماهير الليبية في تحقيق طفرة كروية تحت قيادته.