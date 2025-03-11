ترامب: سأدعو زيلينسكي للعودة إلى البيت الأبيض مرة أخرى

في تطور لافت لـ العلاقات الأمريكية-الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عزمه دعوة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددًا لزيارة البيت الأبيض.

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من لقاء شهد توترًا بين الزعيمين في واشنطن.

وفي 28 فبراير 2025، التقى الرئيسان في البيت الأبيض، حيث تخلل الاجتماع مشادات كلامية علنية. انتقد ترامب زيلينسكي لعدم إظهاره الامتنان الكافي للدعم الأمريكي، مما أدى إلى توتر الأجواء ومغادرة زيلينسكي دون عقد مؤتمر صحفي مشترك.

في تصريحاته الأخيرة، أعرب ترامب عن أمله في موافقة روسيا على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن مسؤولين من إدارته سيجتمعون مع نظرائهم الروس اليوم أو غدًا لبحث هذا المقترح.

ومن جانبه، أعلن زيلينسكي قبول أوكرانيا لمقترح واشنطن بوقف إطلاق نار شامل لمدة 30 يومًا برًا وبحرًا وعلى طول خط المواجهة.

وأكد أن استئناف المساعدات الأمريكية لكييف كان عاملًا مهمًا في التوصل إلى هذا الاتفاق، معربًا عن استعداد بلاده للسلام وداعيًا موسكو إلى تحديد موقفها من إنهاء الحرب أو استمرارها.

يُذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا شهدت توترًا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد المشادات التي وقعت بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض.

ومع ذلك، فإن الدعوة الجديدة قد تشير إلى محاولة لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة.