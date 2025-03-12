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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

استقرت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق، بعد أن شهدت حالة تذبذب غلب عليها الارتفاع  منذ بداية الشهر الجاري.

وهدءت أسعار الدواجن فوق مستوى الـ 95 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتسجل 96 جنيهًا الآن.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض كغيرهما من السلع بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقص في الأسواق.
 

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكتكوت خلال هذه الفترة غير عادل.

أكد "السيد"، في تصريحات له، أن هناك تحركات من قبل الدولة والشعبة لخفض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.


ولفت إلى أن هناك خطة لخفض أسعار الدواجن، قائلا: "لو في بورصة للدواجن، سينتج عنها معرفة تكلفة الانتاج وسعر الكتكوت وسعر الأعلاف، والكهرباء وهامش الربح".

أسعار الدواجن البيضاء، سجّلت 96 جنيهًا للكيلو في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 107 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الامهات اليوم 75 جنيها للكيلو لتصل إلى الأسواق متراوحة بين 85 و90 جنيها للكيلو.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

قال “الزيني”، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد على حاجتها للدول الأخرى.

وتابع: مصر تحتل مكانة متقدمة في الصناعة، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية، وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض وما يزيد على احتياجاتنا.


أسعار الدواجن اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم في مصر، بالمزارع والأسواق.

وسجّل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة متوسط 96 جنيهًا للكيلو، واختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.


أسعار البانيه والأوراك اليوم


سعر الأوراك من 110 إلى 115  جنيهات.
سعر البانيه اليوم تراوح بين 220 و230 جنيها.
سعر الكبد والقوانص 135 جنيها.



أسعار أجنحة الدواجن اليوم


كيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

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