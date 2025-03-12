جدول امتحانات الثانوية العامة 2025| التعليم: حرصنا على توفير وقتا كافيا للمراجعة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها حرصت عند إعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 على توفير فترات زمنية كافية للمراجعة لكل شعبة على حدة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 المعتمد رسميا منذ ساعات ، سوف يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025.

كما اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM”.

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وأصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا أكدت خلاله إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الذي اعتمده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم يمكن وصفه بأنه جيد بشكل عام

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور : أن بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بإمتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، سيقلل رهبة وقلق الطلاب من الامتحانات

كما أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يتيح فترة زمنية معقولة بين معظم الامتحانات وهي 3 أيام، أما آخر امتحان بالنسبة للعلمي علوم والأدبي، الأحياء والإحصاء فيتاح للطلاب أسبوع تقريبا قبلها.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب علمي رياضة ، يتيح بين امتحان الرياضة البحتة والرياضة التطبيقية 3 أيام فقط، مشيرة إلى أنها تلقت بتعديل مواعيد امتحانات علمى رياضة ليكون الوقت كافيا .

