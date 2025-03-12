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وزير الري: إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الري: إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
أ ش أ

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية سرعة إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية شهر أبريل المقبل بحد أقصى، مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للري لضمان قدرة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة.


جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات المائية المقبل (الموسم الصيفي).


وقد تم خلال الاجتماع استعراض تقارير مرور مهندسي قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري على أعمال تطهيرات الترع المنتهية والجارية بمختلف المحافظات، واستعراض البرنامج الزمني لخطة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية لتنفيذ أعمال تطهيرات الترع.


وشدد الدكتور سويلم على ضرورة مواصلة المرور الدوري من مهندسي الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية على الترع لضمان الانتهاء من كافة التطهيرات، طبقا لخطة التطهيرات الموضوعة، والتأكد من جاهزية شبكة الترع لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل.


كما وجه بتنسيق أجهزة الري بالمحافظات مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، لضمان قدرة هذه المساقي على إمرار التصرفات المائية من الترع وصولا للأراضي الزراعية.
 

وزير الموارد المائية والري تطهيرات الترع قطاع التفتيش الفني والمالي

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