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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لتجنب زيادة استهلاك الوقود.. طرق تنظيف بخاخات البنزين والحفاظ عليها

بخاخات البنزين
بخاخات البنزين
عزة عاطف

تعد بخاخات الوقود أحد العناصر الأساسية في دورة الوقود داخل السيارة حيث تتحكم في توزيع الوقود على المحرك بشكل منتظم وأي تلف أو انسداد في هذه البخاخات يؤدي إلى ضعف الأداء وزيادة استهلاك الوقود ومشاكل في القيادة لذلك من الضروري معرفة كيفية المحافظة عليها لتجنب الأعطال المكلفة.

علامات تلف بخاخات الوقود

  • تقطيع المحرك أثناء القيادة

يعد اهتزاز السيارة أثناء القيادة وتوقفها المفاجئ أحد العلامات الواضحة التي تشير إلى انسداد البخاخات حيث لا يصل الوقود الكافي إلى المحرك مما يؤدي إلى تقطيع واضح في الأداء

  • ضعف عزم المحرك

عند ملاحظة انخفاض استجابة المحرك حتى مع الضغط على دواسة الوقود فقد يكون السبب هو انسداد أو تلف البخاخات مما يمنع تدفق الوقود بشكل صحيح إلى غرفة الاحتراق

  • توقف المحرك عن العمل

في بعض الحالات قد تتوقف السيارة عن العمل بشكل مفاجئ نتيجة انسداد تام في البخاخات مما يؤدي إلى عدم وصول الوقود نهائيا إلى المحرك وبالتالي تعطل السيارة بشكل كامل

أسباب تلف بخاخات الوقود

  • عدم تغيير فلتر الوقود بانتظام

عدم تغيير فلتر الوقود يؤدي إلى تراكم الأتربة والرواسب داخل دورة الوقود مما يسمح بمرور الشوائب إلى البخاخات وبالتالي انسدادها أو تلفها مع مرور الوقت

  • القيادة بخزان وقود شبه فارغ

السير بالسيارة عندما يكون مستوى الوقود منخفضا خاصة عند الوصول إلى الربع الأخير من الخزان يؤدي إلى سحب الشوائب والرواسب الموجودة في قاع الخزان مما يزيد من احتمالية انسداد البخاخات

  • تعبئة الوقود من محطات غير موثوقة

استخدام الوقود من مصادر غير موثوقة يؤدي إلى دخول الشوائب والملوثات إلى نظام الوقود مما يسبب أضرارا كبيرة للبخاخات ويؤثر على أداء السيارة لذلك ينصح بتعبئة الوقود من المحطات التي تحتوي على مرشحات تنقية البنزين

طرق تنظيف بخاخات الوقود والمحافظة عليها

  • استخدام منظف البخاخات

إضافة سائل تنظيف البخاخات إلى خزان الوقود يساعد في إزالة الرواسب المتراكمة ويضمن تدفق الوقود بشكل سلس ينصح باستخدام هذه الطريقة كل خمسة آلاف إلى عشرة آلاف كيلومتر للحفاظ على نظافة البخاخات

  • تنظيف البخاخات يدويا

في حال انسداد البخاخات بشكل كبير يمكن تنظيفها يدويا عبر تفكيكها واستخدام جهاز متخصص في مراكز الصيانة حيث يتم تنظيفها بضغط الهواء والمواد الخاصة بهذه العملية

  • استخدام وقود عالي الجودة

يساعد استخدام وقود ذو جودة عالية على تقليل تراكم الكربون والشوائب داخل نظام الوقود مما يحافظ على نظافة البخاخات ويقلل من فرص انسدادها

  • تشغيل السيارة بانتظام

ترك السيارة بدون تشغيل لفترات طويلة يؤدي إلى ترسبات داخل البخاخات لذلك ينصح بتشغيل المحرك بانتظام وقيادة السيارة لمسافات كافية لضمان تدفق الوقود بشكل صحيح داخل النظام

للحفاظ على بخاخات الوقود وضمان أداء مثالي للسيارة يجب الحرص على تغيير فلتر الوقود بشكل منتظم وتجنب القيادة بخزان وقود شبه فارغ واستخدام وقود عالي الجودة.

إضافة إلى تنظيف البخاخات بشكل دوري باستخدام المواد المناسبة عند الحاجة اتباع هذه الإرشادات يساعد في إطالة عمر البخاخات ويمنع حدوث أعطال مفاجئة تؤثر على تجربة القيادة.

سيارات بخاخات الوقود بخاخات البنزين رشاشات الوقود تنظيف بخاخات الوقود

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