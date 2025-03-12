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دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب.. ردده من الآن
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب.. ردده من الآن

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب
دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب
عبد الرحمن محمد

اعتاد المسلمون خلال أيام شهر رمضان المبارك ، على الإكثار من ترديد الدعاء في الأوقات المختلفة من اليوم، من بينها دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا الوقت، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

لا توجد صيغة ثابتة لدعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، السابق عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

ويقول البعض في دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب الصيغ التالية:

  • «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت».
  • «اللهم إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي».

أدعية الصائم قبل الإفطار مستجابة

ومن أدعية الصائم قبل الإفطار مستجابة ما يلي:

  • «يارب اجعل سعْيي فيهِ مَشكورا، وذنبي فيهِ مغفُورا، وعمَلي فيهِ مقبُولًا، وعيبي فيهِ مستورًا يا أسمَعَ السّامعينَ».
  • «اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا».
  • «اللهم تقبل صيامي وقيامي وصالح أعمالي وتجاوز عن سيئاتي».

دعاء الصائم قبل الإفطار مستحب

ويردد البعض في دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب التالي:

  • «اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».
  • «اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ كَريمُ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي».
  • «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل».
  • «اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا والآفاتِ، وَاشْرَحْ وأمِّن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ».
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