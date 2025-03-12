دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب.. ردده من الآن

اعتاد المسلمون خلال أيام شهر رمضان المبارك ، على الإكثار من ترديد الدعاء في الأوقات المختلفة من اليوم، من بينها دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا الوقت، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

لا توجد صيغة ثابتة لدعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، السابق عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

ويقول البعض في دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب الصيغ التالية:

«اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت».

«اللهم إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي».

أدعية الصائم قبل الإفطار مستجابة

ومن أدعية الصائم قبل الإفطار مستجابة ما يلي:

«يارب اجعل سعْيي فيهِ مَشكورا، وذنبي فيهِ مغفُورا، وعمَلي فيهِ مقبُولًا، وعيبي فيهِ مستورًا يا أسمَعَ السّامعينَ».

«اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا».

«اللهم تقبل صيامي وقيامي وصالح أعمالي وتجاوز عن سيئاتي».

دعاء الصائم قبل الإفطار مستحب

ويردد البعض في دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب التالي: