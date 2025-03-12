لماذا تتعلق الفتيات بأشخاص لا تناسب مستواها الاجتماعي.. أحمد هارون يكشف مفاجأة

قدم الدكتور أحمد هارون، أستاذ العلاج النفسي والصحة النفسية، نصائح للمشاهدين، تتلخص في الاعتناء بالذات ومراقبة المشاعر، معلقا: حس بنفسك ولاحظ مشاعرك ومتقللش من نفسك عشان خايف حد يبعد عنك، بلاش تستهلك روحك لأن الي بيحبك عمره مش هيتشرط عليك أو يستهلكك".

وأضاف الدكتور أحمد هارون، أستاذ العلاج النفسي والصحة النفسية، خلال تقديم برنامجه «علمتني النفوس» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشخص المتعلق، من الممكن أن يتعلق بشخص نرجسي أو سيكوباتي أو أناني، ويمنحه كل ما يملك، وهو على يقين أن الشخص الآخر غير مناسب له".

الفطرة الإنسانية بتخليك تحس إنك لازم تتحب

وتابع: الفطرة الإنسانية بتخليك تحس إنك لازم تتحب، الشخص الذي يتعلق بشخص آخر غير مناسب له يعاني من عدم الإشباع الحقيقي، تلاقي بنت جميلة ومتعلمة ومثقفة وتتعلق بشخص غير مناسب لأنها عانت من طفولتها ولم تجد إشباع حقيقي لميولها".