وزير الخارجية الإيراني: تلقيت رسالة من واشنطن عبر مستشار الرئيس الإماراتي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم، أنه تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، أنور قرقاش.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش سلّم رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطات الإيرانية.

وتلقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قرقاش في طهران، حيث جرت مشاورات بين الجانبين.

وكانت زيارة قرقاش لإيران رسمية، في إطار محادثات مع المسؤولين الإيرانيين. وأفادت تقارير أن ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، زار أبوظبي وسلم الرسالة إلى الإمارات لتوصيلها إلى طهران.

وكان ترمب قد صرح بأنه أرسل خطاباً إلى إيران يحثها على التفاوض بشأن برنامجها النووي، آملاً في التوصل إلى "اتفاق سلام" لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف أنه سيحدث شيء قريب مع إيران، دون أن يوضح طبيعته، مشيراً إلى أن الوقت الحالي "مثير للاهتمام".

كما أكد أنه يفضل رؤية اتفاق سلام، لكنه مستعد للحلول الأخرى إذا لزم الأمر.