غادة إبراهيم : بقالي أكثر من 20 سنة مش بسيب فرض

كشفت الفنانة غادة إبراهيم أثناء حلولها ضيفة على برنامج أوضة ضلمة، والمذاع علي قناة هي الفضائية عن واقعة استبعادها من مسلسل وجه القمر .

وقالت غادة إبراهيم إنه كان من المقرر ان تشارك في مسلسل “ وجه القمر ” مع الفنانة فاتن حمامة ، الا ان تم استبعدها من الدور .

وتابعت : الدور كان مناسب لي حيث كنت العب شخصية أميرة عربية وهي ما يتناسب مع ملامحي حينها ، ولكن بعد ان تعاقدت بشكل رسمي تم استبعادي ، قد شعرت بالظلم وانني انكسرت .

واستكملت غادة إبراهيم : بقالي اكثر من 20 ملتزمة بالصلاه بكل فروضها ، كما انني احرص علي الصيام والاستماع الي القرآن في بداية اليوم ، علي الرغم من أن ملابسي علي الموضه ، ولكن كل حاجة بتجي في وقتها .

انتهت الفنانة غادة إبراهيم من تصوير مشاهدها في مسلسل " نص الشعب اسمه محمد"، باحدي الفنادق بمدينة الإنتاج الإعلامى وذلك بعد عودتها من الأسكندرية من زيارة والدتها خلال شهر رمضان، .

غادة إبراهيم أنهت مشاهدها بالكامل، تمهيدًا لانطلاق المسلسل على قناة MBC ومنصة شاهد يوم ١٤ رمضان.

المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، منهم: عصام عمر، رانيا يوسف، مايان، غادة إبراهيم، السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام، كريم سامى وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.

وتدور أحداث "نص الشعب اسمه محمد" في إطار لايت كوميدي اجتماعي، حيث يجسد عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار ويمر بالعديد من المواقف والتحديات، بينما تقدم رانيا يوسف دور موظفة في الشهر العقاري وغادة ابراهيم سيدة أعمال وشقيقة رانيا يوسف

العمل يقدم رؤية درامية مختلفة تمزج بين الكوميديا الراقية والمحتوى الاجتماعي العميق، مما يجعله من أبرز الأعمال المنتظرة في النصف الثاني من رمضان.