لما تجيلهم الفرصة يتملعنوا.. رسالة غامضة من بدرية طلبة

وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة نارية إلى بعض الأشخاص الذين يتمنون الحصول على فرص عمل، مؤكدة أنهم بمجرد أن تتاح لهم الفرصة، يبدأون يغفلون عن أنفسهم ولا يقدرون من ساعدوهم.









وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها على فيسبوك": "يتمنوا الشغل وأول ما تجلهم الفرصة يتملعنوا وينسوا نفسهم واللي حواليهم حتى اللي ساعدوهم دول مش بيستمروا ولو استمروا بيتكرهوا لأن حقيقتهم بتبان".





جدير بالذكر أن الفنانة بدرية طلبة تشارك في مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.













مواعيد مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبدالعزيز





ويعرض مسلسل “وتقابل حبيب”، عبر قناة DMC"تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا.