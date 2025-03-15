محمد صلاح يكشف عن سر نجاحه في الملاعب الأوروبية

كشف محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وكابتن منتخب مصر عن تفاصيل طقوسه قبل كل مباراة يشارك بها.

وتحدث صلاح عبر شبكة عبر سكاي سبورتس قائلا: "أتصل بأمي قبل كل مباراة، وهي تدعو لي دوما وتتمنى لي التوفيق قبل كل مباراة، هذا ما أفعله منذ بداية مسيرتي الرياضية".

وتوج محمد صلاح نجم بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى بعد تألقه مع ليفربول فى مباريات الفريق فى شهر فبراير الماضى.

ونشر الحساب الرسمي للدورى الإنجليزى عبر منصة "إكس" : "محمد صلاح لا يلين .. الملك المصرى هو لاعب شهر فبراير".

ويستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الأحد المقبل.

توج النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي.

وتوج صلاح بالجائزة بعد أدائه المتميز مع ليفربول، خلال الشهر المنصرم.

سجل صلاح، ستة أهداف مع ليفربول، خلال مبارياته التي أقيمت في شهر فبراير، ضمن منافسات “بريميرليج”، إلى جانب صناعته أربع تمريرات حاسمة، ليقود “الريدز” لتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق 15 نقطة، عن أقرب ملاحقيه أرسنال.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينال فيها محمد صلاح، جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، حيث سبق له الفوز بها من قبل في نوفمبر عام 2024.

ويحتل نجم منتخب “الفراعنة” حاليا، صدارة ترتيب هدافي بريميرليج، برصيد 27 هدفا.

وكان صلاح، قد سجل ثنائية قاد بها فريقه ليفربول، للفوز على ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.